單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

Omicron 變種病毒席捲美國，截至28日，過去一周的單日平均新增確診已逾26萬例，打破1月高峰紀錄，且此數據恐再攀升；同時聯邦疾病防治中心(CDC )調降Omicron的預測占比至58.6%，Delta則為41.1%，值得注意的是，過去四周兒童染疫住院人數大增52%，以佛羅里達、伊利諾、新澤西、紐約和俄亥俄州的增幅最大。

根據CDC28日數據，美國新增確診寫下44萬1278例單日新高，超越20日約29萬例高峰，也超過了1月29萬4015例的紀錄；紐約時報28日則統計，美國新冠肺炎七日平均新增確診已達26萬7000例。此數據仍在持續發展，並且很可能再攀升。

每日郵報分析約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據指出，美國27日共回報新增確診51萬2553例，打破美國疫情爆發以來單日最高紀錄；不過，這一部分是因為聖誕節周末未回報數據所致。

喬治華盛頓大學醫學系教授雷尼爾(Jonathan Reiner)26日即預測，美國未來十天可能出現單日新增確診50萬例。

「1月會非常、非常艱難。」布朗大學(Brown University)公衛學院院長賈哈(Ashish Jha)說，很多沒打疫苗 者若染疫將會非常嚴重，他希望2、3月感染人數會下降，入春後天氣轉好可能有助緩解疫情。

雖然公衛專家呼籲接種疫苗和補強針，但目前全國僅有32.7%完全接種者打補強針；賈哈建議民眾，長時間與多人待在室內時，應隨時戴上高品質口罩。

CDC28日表示，25日結束當周，Omicron估占全美59%的新增確診案例，但仍超越Delta變種病毒41.1%的占比；CDC先前表示，Omicron占全美73%新增病例，但之後根據進一步數據調降占比至約23%。

根據CDC數據，Delta到18日當周都還是美國主流病毒，當時Delta占比77%，Omicron則為22.5%。

根據國家廣播公司(NBC)分析衛生部數據，過去四周，兒童染疫住院的平均人數增加52%，從11月29日1270人的低點，攀升至26日的1933人；成人同期染疫住院人數平均上升29%，顯示兒童住院成長速度幾乎是成人的兩倍快。

根據NBC分析，華府、波多黎各與10州的兒童染疫住院人數增加逾兩倍，此數據並未說明兒童是否接種疫苗，其中兒童住院人數增加最多的是伊利諾、新澤西、俄亥俄、紐約和佛州。