染Omicron可抗Delta？南非研究：保護力升4倍

南非研究指出，指感染Omicron病毒的抗體保護力比感染Delta病毒要強。圖為南非郊區義工在分送抗疫物資。(美聯社)

南非「非洲衛生研究所」(AHRI)科學家卡韓(Khadija Khan)的研究團隊公布最新研究報告指出，感染Omicron變種病毒 患者激發的免疫反應，能讓Delta變種病毒威力遭到弱化，後來再度感染Delta變種病毒的機率，也因此降低。

研究報告指出，如果患者感染Omicron變種病毒後，證實症狀較為輕微，疫情對於社會的衝擊可望隨之降低；這項研究尚未通過同儕審查(peer-reviewed)。

CNBC新聞頻道報導，南非科學家這項研究對於美國等其他國家來說，具有重大意義；美國Omicron感染案例正在不斷增加，Delta變種病毒同樣持續擴散，Delta變種病毒導致染疫住院率持續走高。

若可取代Delta 將減少疫情衝擊

卡韓率領科學家研究團隊在報告中指出，研究結論印證了Omicron變種病毒正在取代Delta變種病毒的理論；感染Omicron變種病毒患者，身體免疫反應似乎增強四倍，顯示Omicron變種病毒有機會取代Delta變種病毒。

研究報告指出，如果Omicron變種病毒確實取代Delta變種病毒，而且證實民眾感染Omicron變種病毒病情比感染其他變種病毒來得輕微，「染疫重症案例將開始減少，疫情可能轉變為對社會及個人都帶來較少衝擊」。

今年11月，Omicron變種病毒在南非及波札那(Botswana)最早被科學家發現。

南非「非洲衛生研究所」這項小型研究中，研究人員以13名民眾為研究對象，其中11人感染Omicron變種病毒。13名研究對象中，七人已接種新冠疫苗 ，其中三人打兩劑輝瑞(Pfizer)疫苗，另外四人則接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

避免再度感染效果提高14倍

研究人員發現，患者感染Omicron變種病毒之後，身體裡的抗體反應對於抵抗Delta變種病毒增強四倍，避免遭到Omicron變種病毒再度感染的效果也提高了14倍。

不過，科學家團隊也說，目前仍無法確定患者免疫力增強的原因，到底是Omicron變種病毒刺激抗體，或是疫苗效果或之前感染而引發的保護力。