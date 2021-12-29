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隔離期縮短 業界叫好 專家質疑：缺乏科學證據

編譯郭宣含／綜合28日電
白宮首席抗疫顧問佛奇28日表示，除非疫情再大幅悪化，否則不會強制要求國內航線強制旅客接種。圖為在紐約甘迺迪機場的候機處。(美聯社)
白宮首席抗疫顧問佛奇28日表示，除非疫情再大幅悪化，否則不會強制要求國內航線強制旅客接種。圖為在紐約甘迺迪機場的候機處。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)27日宣布縮短新冠病患隔離期，雖然讓航空業等人力不足的業者鬆一口氣，但諸多醫學專家批評新規定欠缺科學證據；勞工代表警告此舉將迫使部分員工太早返回崗位，護士工會則擔心疫情恐再攀升。

新冠病患隔離期將從十天減至五天後，引發不少專家質疑，為何CDC允許新冠病患未經檢測便可結束隔離。

加州「史克利普轉譯科學研究所」(STSI)所長托波爾(Eric Topol)表示：「這樣的程序顯然很魯莽，透過快篩或某種檢測確定民眾不具感染力，這點至關重要。」

托波爾批評此舉違反科學，「沒有證據，也沒有數據支持此決策。」

不過許多業界為此歡呼，美國航空協會(A4A)指出：「航空勞工對於維持航空運輸和貨運供應鏈非常重要，這是基於科學的正確決定。」

航空業挺CDC 達美：將當成公司政策

達美航空(Delta Air Lines)上周敦促CDC縮減隔離期，27日表示，達美已開始將CDC建議，當成公司政策。

食品工業協會(FIA)成員包括雜貨業和製造業，同樣受到疫情缺工影響的該協會表示，CDC建議有助緩解缺工問題，並呼籲聯邦、州和地方政府遵循CDC建議。

工會則有另一番看法，代表近5萬名機組人員的工會「空服人員協會」(AFA)認為，除非員工無病症且檢測為陰性，否則不該期待他們返回崗位。

空服員：有薪病假不足 被迫抱病上班

空服人員協會主席莎拉‧尼爾森(Sara Nelson)表示：「有薪病假本就不足，員工被迫抱病上班。公司未意識到此事並提供有薪病假，或者施壓員工不抱病上班就會遭懲罰，這些公司讓勞工和消費者感到失望。」

她批評，CDC新規定可能促使業者施壓生病員工，迫使員工未康復前就復職，不僅構成危險工作環境，更可能造成比缺工更嚴重的問題，「我們想聽醫療專家的最佳隔離建議，而非聽從美國業界，他們因缺工而鼓吹要縮短隔離期。」

護士公會：只會使更多人染疫推升病例

全國護士聯合公會(NNU)主席吉恩‧羅斯(Jean Ross)28日預測，CDC新規定「只會使更多人染疫推升病例，這時應該嚴加管控，而非鬆綁規定。」

羅斯指出：「我們的決定向來根據科學，而非依據市場、獲益或能否恢復營業，我們擔心護士和大眾的安全。」

CDC 檢測 勞工

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