佛奇：縮短隔離為解決人力荒、短期國內搭機不要求接種

白宮首席抗疫顧問佛奇28日表示，縮短陽檢隔離時間，目的是要大家能重返職場工作。(美聯社)

白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)27日表示，聯邦疾病防治中心(CDC )縮短新冠肺炎無症狀確診者的隔離時間，旨在讓民眾重返工作崗位，維持社會運作；他也澄清，除非疫情劇烈惡化，否則國內搭機短期內不會要求先接種疫苗 。

CDC新指南縮短無症狀確診者的隔離時間為五天，之後仍須戴口罩五天；CDC表示，這次更新反映科學證據顯示，新冠病毒大多在出現症狀前一兩天，或病症出現後兩三天傳染。

佛奇接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時表示，新病例增加，且可能因為Omicron變種病毒擴散而持續成長，要小心別讓太多人在外接觸更多人群，但「希望無症狀的確診者回去工作，尤其是民生必需商品或服務的職員，以維持社會順利運作」。

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社會順利運轉很重要」

佛奇舉例，許多醫院已經或可能面臨人力短缺，CDC上周已更改醫護人員的隔離規定；佛奇支持CDC的決定，「隔離時間減半，讓人們回到職場把事情做好，這對社會順利運轉很重要。」

在搭機要求疫苗接種方面，佛奇表示除非「疫情驟變」，否則不會在國內航線要求旅客強制接種疫苗。

佛奇稍早表示，必須嚴正考慮要求搭機旅客接種疫苗，但他隨後改口說這項政策列入考慮，但不太可能實行。

「現在，我不認為人們應預期搭乘國內航班要求看接種證明。」他說：「這項政策在檯面上，我們有考慮，但不代表會付諸實行。我懷疑，在可預見的未來能否看到此政策實行。」

全美平均日增20萬確診

CDC統計，全美平均日增超過20萬例確診，這是去年冬季以來最大增幅。

國內航班接種疫苗規定將是拜登政府最嚴厲的政策，但白宮迄今不願實施這項可能面臨強烈反對的規定。

佛奇說：「我不認為會宣布這項規定，或在短期內發生，除非疫情驟變。」

白宮官員常被問到政府是否會實施各項嚴格的防疫政策，佛奇本月稍早在白宮記者會上多次迴避回答。

面對CNN主播提問政府官員是否看法分歧時，佛奇駁斥澄清，「搭機打疫苗是開放考慮的選項，並非喜不喜歡的問題，我支持保障國民安全的作法，若疫情惡化到我們認為必須實行此政策的時候，我們將會做」。