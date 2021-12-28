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為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

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7州過去兩周確診增3倍 夏威夷最慘暴增近10倍

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導

據紐約時報(NYT)27日報導，目前美國部分地區的每日新增確診案例已超過2021年初新冠疫情尖峰時期的統計數字；紐約、新澤西、麻州、羅德島、德拉瓦、馬里蘭和俄亥俄州過去兩個禮拜的新增確診人數成長約三倍，夏威夷最嚴重，暴增近10倍。

傳染力增強的Omicron變種病毒在國內迅速傳播，除了夏威夷，上述七州單日每10萬人就有100人以上確診染疫；紐約每10萬人有167人確診，在過去兩周成長238%；馬里蘭州的統計系統在排除技術問題後，新增確診數暴增370%；新澤西州過去14天的新增確診數亦成長220%。

過去防疫表現都優於國內各州的夏威夷，這次的疫情卻最令人堪憂；有鑑於地理位置獨立的優勢，夏威夷在秋季期間的確診率一直維持在每10萬人10例以下，但過去兩周卻暴增至96例，漲幅近10倍。

紐時指出，雖然某些國際研究報告指感染Omicron患者症狀相對輕微，但公共衛生專家仍警告，美國確診案例持續上升，加上數千萬民眾迄今仍未接種新冠疫苗，這波來勢洶洶的疫情仍可能壓垮美國醫療系統，染疫死亡案例恐將增加。

以紐約市為例，紐約州衛生廳疫情追蹤統計報告指出，從今年12月5日以來，紐約市的兒童染疫住院案例增為四倍，其中有半數兒童年齡不到5歲，也就是未達接種新冠疫苗的年齡規定。受到疫情升高影響，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)已宣布許多醫院暫停非急需手術(elective surgeries)。

麻州州長貝克(Charlie Baker)上周宣布，將調派500名國民兵前往人力不足的醫院支援。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，接種新冠疫苗仍是避免感染新冠病毒之後陷入重症的自保之道，全美人口當中約有62%已經完成接種(fully vaccinated)。統計指出，未打疫苗民眾確診新冠病毒的風險是已打疫苗民眾的5倍，未打疫苗民眾染疫死亡風險則是已打疫苗民眾的14倍。

疫苗 疫情 夏威夷

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