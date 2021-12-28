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佛奇：搭國內航班應強制接種 新年聚會也應取消

編譯洪毅／綜合27日電
國內和國際航班連續第四天大規模取消，造成旅客不便。圖為旅客在大華府杜勒機場櫃台排隊。(Getty Images)
國內和國際航班連續第四天大規模取消，造成旅客不便。圖為旅客在大華府杜勒機場櫃台排隊。(Getty Images)

全美新冠疫情再度升溫，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)27日表示，政府應該要「認真考慮」在國內航線實施疫苗護照制度，也就是接種新冠疫苗後才能搭機，並取消大型新年活動；另一方面，由於天氣、疫情、人力短缺等三重因素夾擊，取消航班數量依然持續高攀，27日再有逾千班飛機取消。

佛奇27日接受國家廣播電視(NBC)訪問時表示，祭出強制接種疫苗，可以刺激接種率，「我認為應該要『認真考慮』在國內航班實施此制度」；雖然此作法可能招致反彈，但是佛奇表示，與部分大學、工作場所一樣，研議是否該接種疫苗才能搭飛機是「合理的」。

佛奇26日接受美國廣播公司(ABC)訪問時表示，就算一些航空業高層認為，或許民眾搭機可不必戴口罩，但是他認為，此時不應取消飛機上的口罩令，甚至「根本不該考慮(取消口罩令)」。

佛奇27日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時還說，為防範美國新冠疫情進一步惡化，民眾應該要考慮取消大型的新年節慶活動。

佛奇表示，已接種民眾參加家庭聚會當然是沒問題的，「但是談到新年派對，可能是有三、五十人團聚慶祝，你不知道這些人是否已經接種，所以我『強烈建議』今年迴避這樣的場合。」

另一方面，在聖誕節假期間，也就是全美航空旅運最繁忙的時候，卻已連續三天有約千班美國國內航班、或是往返美國的國際航班取消，包括25日取消997班、26日1500班，到27日再有1000班，延誤的班機更是數以萬計。

航班大規模取消並非美國獨有的現象，例如24日至26日間，全球共6000班飛機取取消，27日則是2800班。

其主要原因包括冬季天氣因素；還有去年航空業重挫，大量員工出走，今年旅運反彈超乎預期，聖誕節前的運量甚至大於疫情之前，人力本已吃緊，又逢Omicron變種病毒肆虐，染疫員工被迫隔離10天，讓情況雪上加霜。

此外，對於近期郵輪上的群聚感染再度浮現，聯邦疾病防治中心(CDC)27日表示，正在調查在聖誕假期間出航、病例數達到一定門檻的郵輪；CDC並未點名哪些郵輪是調查對象，只知道CDC調查的郵輪有68艘。

恢復運行的郵輪接二連三傳出集體染疫，CDC決定全面清查。圖為七海水手號郵輪上周抵...
恢復運行的郵輪接二連三傳出集體染疫，CDC決定全面清查。圖為七海水手號郵輪上周抵達哥倫比亞，因船上有疫情，哥國拒絕乘員下船。(歐新社)

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