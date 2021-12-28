拜登承認聯邦檢測能力不足 需各州協助領導抗疫

因為供應短缺，各地檢測不易。圖為曼哈頓時報廣場的檢測點，醫護人員為民眾取樣。(Getty Images)

拜登 總統27日首次參加州長每周的新冠肺炎疫情線上會議，他坦言Omicron變種病毒大幅趨高病例後，先前擴大的檢測 能力不足，須由各州領導抗疫，並承諾聯邦政府會盡力支持；阿肯色州州長感謝拜登防疫 去政治化，並呼籲白宮提高檢測盒的生產速度。

拜登27日向多州州長表示，今年初他擴大新冠檢測能力，但高傳染力的Omicron席捲全國，導致檢測盒供應無法滿足大量需求。

拜登指出：「檢測盒不夠，供應顯然不足，若早知道會如此，我們就會更努力更快生產檢測盒。」他也坦言，聖誕節周末時，新冠檢測處大排長龍，這說明政府還要更努力。

拜登在會議中表示，私人保險業者很快就必須補貼美國人新冠檢測費用，但這還不夠，「我們得做更多，要做得更好，而且我們會辦到。」

拜登誓言協助州長對抗Omicron變種病毒，並直言需要由各州來主導控制新冠疫情，「抗疫沒有聯邦解決辦法，需要由州來解決。」

這番發言是拜登政府至今最直接承認，抗疫需要州與地方政府的協助。財經媒體CNBC報導，拜登可能擔心，聯邦防疫若無州政府幫助無法發揮效果，另一方面也可能試圖施壓州長要更積極主導防疫。

拜登說完後，接著回應他是否支持將隔離期修短的問題，他說：「我聽從我的醫學團隊，我會得到建議並加以遵循。」

Omicron對拜登構成多方面威脅，他27日重申前一周的承諾，包括聯邦政府將採購5億組新冠快篩試劑，「我要告訴州長的訊息很簡單：需要什麼就說，我們會盡力支持你們。」

阿肯色州共和黨州長哈欽森(Asa Hutchinson)感謝拜登「去政治化」的防疫努力，「美國面對Omicron之際，州長和你的政府必須比以往更密切合作，我由衷感謝你表示要擴大新冠檢測盒供應鏈，這對州長是一項真正的挑戰。」

哈欽森身兼全美州長協會(NGA)主席，他告訴拜登：「你期待靠聯邦辦法來緩解挑戰，但得確保州長實施各州防疫辦法之際，不會有聯邦措施的干涉。」

拜登並未在州長會議中發表重大聲明，但他離開白宮時樂觀看待州長的回應，「大家沒抱怨，很多人有意合作。」