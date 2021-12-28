美疫情再飆升 CDC：隔離10天減為5天

美國新冠疫情還在燒，醫學專家預測下周，每日新增確診可能破50萬例。圖為加州Santa Anita市一家購物中心消費者戴口罩購物。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )27日宣布，縮短新冠肺炎確診但無症狀者隔離天數，從十天減至五天，以維持社會運作，但解除隔離後仍須嚴格落實戴口罩 至少五天；全美每日平均新增近20萬例確診，同比兩周前增68%，七天平均確診數創今年1月以來最高；全國已近2000名兒童住院，逼近9月初的最高紀錄。

單日新增20萬例 下周恐日增50萬例

有線電視新聞網(CNN)報導，醫學專家預測下周或10天後，每日新增確診可能破50萬例。

CDC除了縮短確診者隔離天數至五天，也減少可能暴露於病毒環境中的對象隔離時間，若已接種一劑疫苗 隔離五天，若已完全接種並打補強針，或許不用隔離。

無症狀者五天解隔離 但要戴五天口罩

CDC聲明表示，考量目前對Omicron變種病毒的了解，縮短無症狀確診病患的隔離天數至五天，解隔後仍需戴口罩五天；有症狀的確診者，若病症改善，可在隔離五天後出關，但若確診者發燒，則必須在家待到退燒。

CDC說明，隔離政策改變是基於科學家對新冠病毒傳播機制的了解，病毒傳播大多發生在染疫初期，通常在症狀出現前一、兩天，或出現症狀後兩、三天。

暴露於病毒風險環境中的隔離對象方面，CDC一併更改規定；若此人未接種疫苗，或打完兩劑輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)疫苗逾六個月，或接種嬌生(J&J)的一劑式疫苗超過兩個月，但還沒接種補強針，建議隔離五天，之後五天厲行戴口罩，但若無法隔離五天，則須隨時戴口罩十天；若可能接觸病毒者已接種補強針，通常無須隔離。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)重申防疫最佳辦法為接種新冠疫苗、補強針，在室內公共場所和病毒可能快速擴散的環境戴口罩，並在聚會前篩檢。

全美每日平均新增19萬8404例確診，同比兩周前增加68%，比上周成長47%，七天平均確診數創1月19日以來最高。

喬治華盛頓大學醫學系教授雷尼爾(Jonathan Reiner)26日說：「我們很快會看到每日新增確診破50萬例，可能在下周或10天左右出現。」

佛奇：Omicron傳染力驚人 確診將激增

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，考量Omicron傳染力驚人，「過一陣子將看到確診激增」。

佛奇表示，跨年與小規模的完全接種者聚會安全無虞，但建議人們避免參加大型派對，因為不知道與會者的疫苗接種狀態。

全美近2000名兒童確診、疑似染疫住院

在兒童染疫方面，全美目前有近2000名兒童確診或疑似染疫住院，同比一個月前的700人增近三倍；平均而言，目前每日逾260名兒童住院，同比四周前增加80%，若與上周相比則增35%。

疫情迄今，兒童每日確診住院最高紀錄為342人，發生在8月底到9月初這段期間。