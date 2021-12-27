機組員被隔離或確診 聖誕收假飛美、中航班取消最多

美國科羅拉多州丹佛機場的旅客26日坐在行李箱上休息。（美聯社）

BBC報導，隨著新冠病毒變異株Omicron 擴散，部分航空公司機組員被隔離或確診，聖誕節長周末24到26日，全球共約8300個航班取消，數萬航班誤點，混亂情況到本周還沒結束，27日有1400多個航班取消，飛往美國和中國的航班取消最多。

航班追蹤網站FlightAware資料顯示，27日取消的航班多數是中國航空公司航班，包括中國東方航空取消368班，中國國際航空取消141班。航班取消最多的機場 是北京與上海機場，共取消近300班。最近遭封城的西安機場也在列。

美國航空公司中取消最多航班的是聯合航空，取消84班，其次是捷藍航空，取消66班。聯合航空上周警告，Omicron病例激增「直接影響我們的機組員和各類勤務人員」，許多雇員因為接觸過確診者而須隔離。Omicron已是美國最流行病毒株。

香港下令大韓航空班機禁止入境兩周，因為部分落地旅客驗出確診。

不過，天候惡劣也是航班取消原因之一。美國華盛頓州26日降下暴雪，延誤航班並阻斷道路。

在英國 ，英國航空27日取消42班，倫敦希斯洛機場共有47班取消。

多家航空公司表示，不少機組員及地勤人員染疫後身體不適，進入隔離。德國漢莎、美國達美、聯合、阿拉斯加航空、英國航空等航空公司都被迫取消航班。

FlightAware表示，聖誕節全球有近2900個航班取消，26日有3100個以上，其中超過1300架次是來自或飛往美國，26日另有超過1萬4000個航班誤點。

另外，法新社報導，數十艘在美國水域航行的遊輪爆發疫情，美國當局監控中，其中數艘據說在加勒比海遭拒絕靠港。