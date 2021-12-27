聯邦政府供5億份免費快篩試劑 1月初分批到貨

拜登政府將提供五億劑居家快速新冠病毒檢測劑。(美聯社)

為因應新冠疫情，拜登 總統上周宣布，聯邦政府將採購五億份快篩試劑供民眾在家中免費檢測 ；首批免費試劑預計在明年初發貨，而要全部到貨可能仍需數周時間。

目前政府尚未取得任何試劑，甚至尚未與廠商簽約；不過聯邦衛生部、國防部等相關單位正在加速處理中，預計明年1月初開始，試劑就會分批到貨，完全備齊則約需數周時間。

白宮發言人莎奇表示，第一批試劑到貨後，政府將開設新的網站，讓民眾若發現附近的藥局都沒有販售試劑時，直接向政府申請；拜登21日時則說，各保險公司將在明年1月起承保試劑採購開支，若無健保者一樣也可向政府申請試劑。

莎奇表示，由於聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的試劑不只一款，故政府尚無法保證民眾拿到的免費試劑會是什麼廠牌；此外，目前民眾只能拿到一盒免費試劑，未來能否拿到更多盒仍有待決定。

快篩試劑是除疫苗 之外的另一大防疫利器，因為民眾有可能已經染疫，但因為無症狀或輕症而不自知，藉由隨時檢測，可防止民眾在染疫後外出，降低病毒傳播風險。

拜登的疫苗接種令也要求，員工達100人或以上的企業全體需在明年初完成接種，不然就需定期接受檢測才能上工。

而隨著假期到來，聚會、旅遊旺季，再加上Omicron變種病毒席捲全美，讓檢測需求大增；在拜登宣布將採購五億盒試劑之前，就已承諾將盡速在全國範圍內先配送5000萬盒試劑。

雖然拜登矢言加強美國檢測能力，但是普及度依然不如歐洲；例如英國建議所有民眾每周篩檢兩次，在美國相當於每個月要有23億份試劑，馬里蘭大學公衛政策學者席格爾(Neil Sehgal)就擔心，明年試劑恐怕有可能繼續處於供不應求的狀態。