我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

編譯洪毅╱綜合26日電
NIH研究報告指新冠病毒進入人體後擴散很快。圖為拜登總統2月探視馬里蘭州NIH研究新冠病毒的專家組Viral Pathogenesis 實驗室。(Getty Images)
NIH研究報告指新冠病毒進入人體後擴散很快。圖為拜登總統2月探視馬里蘭州NIH研究新冠病毒的專家組Viral Pathogenesis 實驗室。(Getty Images)

國家衛生研究院(NIH)的最新研究指出，新冠病毒感染人體後，病毒不僅止於侵襲呼吸系統如氣管、肺臟等，而是會侵襲到全身上下幾乎所有生物系統，包括腦部及心臟；此研究有助初步解釋，為何就算是輕症染疫者，也容易出現長期性副作用，甚至出現認知障礙等。

彭博報導，該研究於25日發表在權威期刊「自然」(Nature)，尚在進行同行評審中；透過44名2020年染疫病歿者的樣本分析後發現，這些患者幾乎全身的生物系統都可找到病毒的存在，遍及心臟、腦部、腸胃、腎臟等，而且會長期存在。

例如研究發現，六名出現症狀後一個月以上才去世者的腦部，全部都有新冠病毒，而且其中五人的情況是，幾乎所有腦部位置都有發現病毒，其中一名出現症狀後230天才去世。

學者們還在一名染疫，但死於與新冠無關的癲癇併發症的少年中發現此現象，表明就算是無症狀或是輕症染疫者，其病毒也能夠蔓延到全身器官。

該研究初步推測，這代表新冠病毒可能是類似麻疹病毒那樣的「主動型病毒血症」，也就是病毒能夠侵入血液而進入其他器官；此外，這還代表病毒能夠衝破「血腦屏障」侵入腦部，包括無症狀染疫者。

目前並非所有研究都支持此論點，只取病歿者的組織樣本也是研究的其中一個不全面之處。

不過聖路易退伍軍人醫院流行病學者艾阿里(Ziyad Al-Aly)表示，從疫情爆發以來，學界就很好奇為什麼新冠病毒會影響這麼多器官，而這分研究有助於解釋此事，以及為何就算是輕症、無症狀染疫者，仍會出現長期性的副作用症狀。

新南威爾斯大學生物安全教授蕊娜‧麥金泰爾(Raina MacIntyre)則表示，此研究顯示，我們尚不清楚長期副作用在未來將造成什麼樣的影響，例如是否會導致心臟疾病或失智症的年輕化。

麥金泰爾說，這也顯示防止病毒傳播的重要性，以及不能因年輕人染疫甚少出現重症而對此掉以輕心；艾阿里則說，現在必須將新冠病毒視為一種「全身性」的病毒，而不僅止於肺炎。

失智 疫情 併發症

上一則

聯邦政府供5億份免費快篩試劑 1月初分批到貨

下一則

佛奇警告：Omicron症狀較輕 但勿掉以輕心

延伸閱讀

以色列爆發禽流感疫情 逾2千隻野生鶴染疫致死

以色列爆發禽流感疫情 逾2千隻野生鶴染疫致死
法國單日新增確診首破10萬 入院治療患者倍增

法國單日新增確診首破10萬 入院治療患者倍增
14歲女兒染疫 以色列總理班奈特居家隔離

14歲女兒染疫 以色列總理班奈特居家隔離
亞錦台空手道代表隊返台11人確診 港日等國選手也染疫

亞錦台空手道代表隊返台11人確診 港日等國選手也染疫

熱門新聞

李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
美國疫情惡化，尤其是東北部確診病例遽增。圖為紐約市時報廣場檢測站前大排長龍。(Getty Images)

美首例 德州男染Omicron亡…拜登今疫情演說 不強制封城

2021-12-21 02:30

超人氣

更多 >
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上
疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫
華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票