國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

NIH研究報告指新冠病毒進入人體後擴散很快。圖為拜登總統2月探視馬里蘭州NIH研究新冠病毒的專家組Viral Pathogenesis 實驗室。(Getty Images)

國家衛生研究院(NIH)的最新研究指出，新冠病毒感染人體後，病毒不僅止於侵襲呼吸系統如氣管、肺臟等，而是會侵襲到全身上下幾乎所有生物系統，包括腦部及心臟；此研究有助初步解釋，為何就算是輕症染疫者，也容易出現長期性副作用，甚至出現認知障礙等。

彭博報導，該研究於25日發表在權威期刊「自然」(Nature)，尚在進行同行評審中；透過44名2020年染疫病歿者的樣本分析後發現，這些患者幾乎全身的生物系統都可找到病毒的存在，遍及心臟、腦部、腸胃、腎臟等，而且會長期存在。

例如研究發現，六名出現症狀後一個月以上才去世者的腦部，全部都有新冠病毒，而且其中五人的情況是，幾乎所有腦部位置都有發現病毒，其中一名出現症狀後230天才去世。

學者們還在一名染疫，但死於與新冠無關的癲癇併發症 的少年中發現此現象，表明就算是無症狀或是輕症染疫者，其病毒也能夠蔓延到全身器官。

該研究初步推測，這代表新冠病毒可能是類似麻疹病毒那樣的「主動型病毒血症」，也就是病毒能夠侵入血液而進入其他器官；此外，這還代表病毒能夠衝破「血腦屏障」侵入腦部，包括無症狀染疫者。

目前並非所有研究都支持此論點，只取病歿者的組織樣本也是研究的其中一個不全面之處。

不過聖路易退伍軍人醫院流行病學者艾阿里(Ziyad Al-Aly)表示，從疫情 爆發以來，學界就很好奇為什麼新冠病毒會影響這麼多器官，而這分研究有助於解釋此事，以及為何就算是輕症、無症狀染疫者，仍會出現長期性的副作用症狀。

新南威爾斯大學生物安全教授蕊娜‧麥金泰爾(Raina MacIntyre)則表示，此研究顯示，我們尚不清楚長期副作用在未來將造成什麼樣的影響，例如是否會導致心臟疾病或失智 症的年輕化。

麥金泰爾說，這也顯示防止病毒傳播的重要性，以及不能因年輕人染疫甚少出現重症而對此掉以輕心；艾阿里則說，現在必須將新冠病毒視為一種「全身性」的病毒，而不僅止於肺炎。