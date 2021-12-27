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東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

法國單日確診首破10萬 中國暴增158例本土創今年新高

編譯柯立偉╱綜合26日電
中國古都西安市25日報有本土確診病例155例，較前一天新增77病例，全市目前強化防疫措施。(美聯社)
中國古都西安市25日報有本土確診病例155例，較前一天新增77病例，全市目前強化防疫措施。(美聯社)

疫情下的第三個聖誕節，Omicron病毒株在歐洲已漸漸取代原本流行的Delta變種病毒株，多國連續三天確診病例創新高，其中法國單日確診人數首度超過10萬人；今年本土近乎清零的中國，因防疫旅館防控不當而在陝西省西安市爆發疫情，連續三日確診病例飆升；唯獨Omicron病毒發源地南非，因疫情趨緩放鬆隔離及社交距離的規定。

據報導，法國確診病例數自23日起連續三日增長，從23日的9萬1640例、24日的9萬4126例，增加到25日首度超過10萬例，共10萬4611人在聖誕節當天確診；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)為因應疫情惡化趨勢，將於27日召開防疫會議，目前已有專家建議法國推遲開學、重行宵禁。

不過，消息人士指出法國不傾向再度實施嚴格防疫措施；政府目前正在推動立法，要求每位出入各種公共場所的人出示「完整疫苗接種紀錄」，取代目前允許未接種民眾以核酸檢測陰性或康復證明取得的「健康通行碼」；教育部長布朗凱(Jean-Michel Blanquer)更已表態，各級學校將在明年1月3日如期開學。

近一年來疫情防控得宜的中國，也因防疫旅館人員疏失使疫情擴散；據國家衛健委數據，25日為止本土病例共158例，是今年以來單日新增最多的一天；絕大多數病例集中在陝西省西安市，共155例，同樣創下連續三天新高紀錄；為此西安當局已下令全城自23日起封城，除民生必要消費從業人員及每兩日一次的出門採外，任何人不得離開小區大門。

與此同時，最早發現Omicron變種病毒的南非，24日則因為確診數量成長速度放緩，宣布取消一系列隔離措施，曾與確診病患接觸過的人只需避免大型聚會、自我監控五至七天沒有症狀即可解除隔離，同時不再追蹤任何病例；南非政府指出，已做好與病毒共存的準備，且即便沒有嚴格社交距離規定，新增數量連日下跌的趨勢可看出Omicron變種病毒只是一個「急劇但短暫」的感染浪潮。

南非衛生部長多洛摩(Sibongiseni Dhlomo)說：「根據科學家的看法，Omicron病毒不再對我們造成影響。」

歐洲大陸Omicron病毒傳染擴大，法國連續三天都創下單日確診人數最高的紀錄。圖...
歐洲大陸Omicron病毒傳染擴大，法國連續三天都創下單日確診人數最高的紀錄。圖為25日巴黎街頭可見活動篩測站，民眾都排隊等候檢測。(美聯社)

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