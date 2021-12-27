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佛奇警告：Omicron症狀較輕 但勿掉以輕心

編譯林梅婕╱綜合26日電
白宮防疫最高顧問佛奇26日表示不可對Omicron病毒掉以輕心，補強針一定要打。(美聯社)
白宮防疫最高顧問佛奇26日表示不可對Omicron病毒掉以輕心，補強針一定要打。(美聯社)

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)近來表示，目前有愈來愈多的證據顯示最新新冠變種病毒Omicron的感染病症，要比之前的病毒輕微，但他也提醒民眾不可掉以輕心，未接種新冠疫苗者還是可能染疫住院，造成醫療系統癱瘓；另一方面，佛奇也坦承聯邦政府未能及時授權並提供足量居家病毒快篩試劑，造成民眾困擾。

佛奇26日接受美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)訪談時，引用Omicron在蘇格蘭和南非的確診數據解釋：「按照很多國家的數據看來，Omicron疫情的嚴重性確實較低，但我們千萬不可自滿，仍應謹慎以對。」

有鑑於國內仍有許多人尚未接種疫苗，佛奇強調：「這些是感染風險最大的人，尤其是像Omicron這樣傳染效率如此之高的病毒。」

英國愛丁堡大學(University of Edinburgh)上周公布一項研究，指感染Omicron的患者住院的機率，比Delta變種病毒還減少將近60%；另一項倫敦帝國學院(Imperial College London)的研究也顯示，感染Omicron的患者因重症前往急診室的機率比之前少了15%至20%，住院的機率也低了40%。

儘管疫情數據看來樂觀，全國完成疫苗接種的比率僅62%，對於尚未接種疫苗的民眾佛奇仍感到憂慮，「當新增確診的人數如此龐大時，更嚴重的案例仍可能發生」。

此外，佛奇26日一早接受美國廣播公司華府分社主任卡爾(Jonathan Karl)訪問時，承認聯邦政府未能及時滿足大量病毒篩檢的需求；尤其民眾為了預防假期間聚會染疫，造成大量民眾爭先恐後進行篩檢，佛奇說：「要讓每個人都能順利篩檢，最快恐怕要到明年1月。」

「我們還有其他相關的問題需要解決，不過我們正在處理中，問題很快就會修正。」佛奇解釋：「但其實在今年初我們根本就還沒有任何的居家快篩試劑，可是現在我們已經有九種不同的品牌，生產規模成長非常快速。」

佛奇表示：「當然，我們絕對可以做得更好；我認為到1月時狀況就會改善很多，只是無法在這一兩天內解決。」

佛奇 Omicron 疫苗

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