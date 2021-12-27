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通膨+疫情 擋不住購買力 聖誕銷售增8.5% 17年來最大成長

記者顏伶如╱綜合報導
通膨高漲、物價變貴、商品缺貨、Omicron變種病毒、迅速擴散，但零售業者聖誕假期銷售卻有亮麗表現，與去年同比約增加8.5%。圖為加州的蒙地貝婁市一家購物中心消費者購物。(Getty Images)
通膨高漲、物價變貴、商品缺貨、Omicron變種病毒、迅速擴散，但零售業者聖誕假期銷售卻有亮麗表現，與去年同比約增加8.5%。圖為加州的蒙地貝婁市一家購物中心消費者購物。(Getty Images)

過去幾周以來，通膨高漲底下物價變貴，許多商品缺貨，Omicron變種病毒則迅速擴散，零售業者聖誕假期銷售卻有亮麗表現；美聯社報導，雖然面臨新冠肺炎疫情升溫及供應鏈危機的雙重考驗，今年年底假期銷售卻創下17年以來最大成長幅度，與去年同期相比大約增加8.5%。

專門追蹤現金、簽帳卡等消費付款數據的「萬事達卡支出脈動」(Mastercard SpendingPulse)報告，26日公布最新統計顯示，今年聖誕假期零售銷售業績比一年前同期相比，出現8.5%的成長。若與尚未出現新冠疫情的2019年聖誕銷售季相比，今年銷售成長則有10.7%。

這份統計報告的追蹤期間是從今年11月1日至12月24日，原本「萬事達卡支出脈動」估計有希望比去年銷售業績增加8.8%。

通膨高漲、物價變貴、商品缺貨、Omicron變種病毒迅速擴散，但零售業者聖誕假期...
通膨高漲、物價變貴、商品缺貨、Omicron變種病毒迅速擴散，但零售業者聖誕假期銷售卻有亮麗表現，與去年同比約增加8.5%。圖為加州Santa Anita市的一家購物中心不少消費者聖誕節在購物。(Getty Images)

服裝+珠寶 買氣最旺兩項

統計顯示，服裝、珠寶是今年底消費者買氣最旺的兩大項目。服裝銷售比去年同期上升47%，珠寶則增加32%，其次為成長16%的電子產品。網路購物也比一年之前銷售業績增加11%，與2019年同期相比更成長了61%。

加州Santa Anita市一家購物中心消費者戴口罩購物。(Getty Imag...
加州Santa Anita市一家購物中心消費者戴口罩購物。(Getty Images)

百貨實體店 比去年銷售增21%

百貨公司實體店面的營業成績，比2020年底同期增加了21%。

萬事達卡公司資深顧問薩多夫(Steve Sadove)指出，對於今年底聖誕購物季的表現感到非常欣慰；他說：「疫情期間當民眾對於出門買東西感到不自在的時候，網購表現變得強勁，實體店面營業則趨緩。」

疫期不出門 網購變強勁

美國「全國零售聯盟」(NRF)在12月初便表示，估計顯示，今年聖誕購物季有希望比去年同期增加大約8.5%至10.5%之間。2020年底，當時聖誕購物季銷售比2019年同期增加8.2%，當時許多消費者仍在居家避疫期間，睡衣、家用品成為熱門商品，大多數消費者都是上網購物。

商品缺貨嗎 改買其他的

美聯社報導分析，全美民眾以各種不同方式展現堅忍不拔的精神。從食物到汽油如今價格都較以往為高，為民眾過聖誕節的預算造成壓力；消費者也必須調整心態，接受某些商品缺貨的殘酷事實，改而購買其他商品做為替代，或者到eBay拍賣網站等其他管道尋找缺貨商品。

聖誕節假期最後一天收假日，全美各地機場仍處於眾多航班臨時取消的紊亂中。圖為旅客2...
聖誕節假期最後一天收假日，全美各地機場仍處於眾多航班臨時取消的紊亂中。圖為旅客26日在丹佛國際機場安檢區等候檢查。(美聯社)

報導指出，包括目標百貨(Target)、沃爾瑪(Walmart)在內等大型零售業者，聖誕節期間都盡量把貨架補齊商品，但供應鏈緊縮問題卻仍揮之不去；目標百貨執行長康尼爾(Brian Cornell)指出，供應鏈大塞車的狀況估計要花上好幾年的時間，才能完全排除。

疫情 供應鏈 萬事達卡

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