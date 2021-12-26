「大霹靂」之後…宇宙誕生時啥模樣？韋伯10年任務

史上最強的韋伯太空望遠鏡25日在法屬圭亞那發射升空，「完成里程碑式的成就」，估計2022年夏天可傳回第一張照片。(美聯社)

史上最大、最強的「韋伯太空 望遠鏡」(James Webb Space Telescope)在聖誕節 當天搭助升火箭在法屬圭亞那(French Guiana)升空，一切若按計畫布置成功，太空望遠鏡將展開十年任務，抓住宇宙誕生第一批恆星的光芒，讓人類更加了解「宇宙大爆炸」(Big Bang，亦稱「大霹靂」)不久，宇宙成形時的模樣。

華爾街 日報(WSJ)報導，韋伯太空望遠鏡比起一世代以前上太空的哈伯太空望遠鏡，聚光能力要強六倍，能更深入瞧見「鴻蒙」(宇宙形成前的混沌狀態)，窺探到更古的時光。

國家航空暨太空總署(NASA)「韋伯望遠鏡 專案」資深科學家馬瑟(John Mather)表示，科學界使用新的太空望遠鏡，打算看到第一批銀河系成長的光景，首要目標之一在看到恆星與其初生行星成長的方式。

天文學家另希望由韋伯望遠鏡觀察銀河系中央的黑洞、找尋外星生命的化學跡象；用在觀察太陽系時，則研究外行星的衛星上的冰凍海洋。

韋伯望遠鏡造價100億元，大小有如卡車，發射升空突破大氣層之後，還要展開29天的旅程，抵達月球與地球距離四倍以上的地點；科學界計畫讓韋伯望遠鏡在那個稱為「第二拉格朗日點」(second Lagrange point)的地點繞太陽運行，再用它巨大、鍍金的鏡子蒐集遙遠的恆星光線，不斷把影像及數據反射回地球。

韋伯望遠鏡裝有超敏感的紅外線感測器，設計宗旨在捕捉到136億光年前，太古恆星釋出的光線，那些超大恆星比起今日還在發光的任何恆星都要大上幾百倍；韋伯望遠鏡可望揭露最初的恆星叢及超新星，約莫所有元素成型的時候。

來源：CBS News

馬瑟表示，科學界希望瞧見大爆炸之後，宇宙冷卻下來而形成的第一批星體；宇宙何時又如何造出第一批恆星及銀河系，目前還不能確切得知；第一批恆星開始與萬物攪動，造出氫與氦之外的其他化學元素之際，必定影響到太陽系本身的歷史。

第一批恆星光線因時空撕扯，已由可見光或紫外光轉移到更紅的波段，哈伯太空望遠鏡及大多數地球望遠鏡無法瞧見，原因在大氣濕氣強力吸收紅外光幅射。

韋伯望遠鏡照見紅外線，還可以瞧透宇宙塵，讓正常時隱晦的系外行星現形。韋伯就定位後管理它的專案科學家蓬托皮丹(Klaus Pontoppidan)指出，紅外光恆星及銀河系比以往探照能力所及要模糊百倍，而韋伯望遠鏡應能瞧得出來。