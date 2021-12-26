天文界「2愛子」長子哈伯拍宇宙圖像 次子韋伯能見未知

史上最強的韋伯太空望遠鏡25日在法屬圭亞那發射升空，「完成里程碑式的成就」，估計2022年夏天可傳回第一張照片。(歐新社)

韋伯太空望遠鏡25日發射成功，在天文學界眼中，它就有如次子，擁有全新而獨特的科學能力，可讓人類瞧見以往未知的宇宙；而1990年便部署在地球軌道的哈伯望遠鏡則是長子，曾拍過太多令人驚嘆的宇宙圖像，還會繼續蒐集重要的天文數據，「兩個兒子一樣疼愛」。

美聯社報導，哈伯是塞在美國國家航空暨太空總署(NASA ) 的太空梭「發現號」(Discovery)而送上地球軌道，結果很快就碰到麻煩，望遠鏡上的一片太陽能翼卡住，無法張開；太空人 本著裝做要緊急太空漫步，但地面管制中心發給儀器的指令解決了問題。但幾周內哈伯便被查出「視力模糊」，還是由太空人三年後以太空漫步而修好它。

韋伯更精密 紅外光視力

韋伯望遠鏡 則是由歐洲雅利安火箭送上太空，預計前往距地球100萬哩的地點，太空人則鞭長莫及；韋伯比哈伯更大、更精密，一旦鏡子或太陽罩打不開，整具儀器就打「太空漂」了。

天文學界打算用韋伯來看137億年前，宇宙成形時第一批恆星及銀河系，遠超哈伯能力範圍；哈伯只能回看到134億年前一個弱小又多塊的銀河，也是現今觀測到最古老、遙遠的星體。天文學者認為宇宙大爆炸(Big Bang)發生在138億年前，於是急著想彌補韋伯、哈伯兩者差距的那3億年。

來源：VICE News

哈伯能看到的是跟人類視力相同的可見光，再加一點點紫外光及紅外光；韋伯則具有紅外光視力，讓它能「目光如炬」，窺透宇宙塵雲；隨著宇宙膨脹，最早一批恆星及銀河系發出來、波長較短可見光、紫外光已被撕扯，所以哈伯只能瞧見它們拉得瘦長、發熱的紅外光模樣。正因如此，韋伯才要以華氏零下400度來運作，其感測器才能看出它們。

史上最強的韋伯太空望遠鏡25日在法屬圭亞那發射升空，「完成里程碑式的成就」，估計2022年夏天可傳回第一張照片。圖為發射團隊正在監控作業。(美聯社)

韋伯最大鏡 展開徑長6.6公尺

大小也很重要，為瞧出宇宙最早又模糊的恆星，韋伯裝有天文學界迄今最大的鏡子，展開來徑長6.6公尺，大於哈伯的2.4公尺。

哈伯在地表上空330哩的軌道運行；韋伯則布置到更遠的地方，離地球100萬哩，地球與太陽重力平衡的地方，韋伯只要最少的燃料就能停駐定泊；另外，韋伯與地球同步繞日，所以永遠面向地球黑夜那一邊。