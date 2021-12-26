人類里程碑 比哈伯強百倍的韋伯望遠鏡 發射成功抵太空

史上最強的韋伯太空望遠鏡25日在法屬圭亞那發射升空，「完成里程碑式的成就」，估計2022年夏天可傳回第一張照片。(Getty Images)

史上最強的韋伯太空望遠鏡25日在法屬圭亞那發射升空，「完成里程碑式的成就」，估計2022年夏天可傳回第一張照片。(美聯社)

韋伯太空 望遠鏡(James Webb Space Telescope)東岸時間25日上午7時20分在法屬圭亞那的歐洲太空港(Europe's Spaceport)搭乘雅利安五號火箭升空，成功抵達太空；國家航空暨太空總署(NASA )推文表示，望遠鏡已取得動力，與地面管制中心聯絡之中，「完成里程碑式的成就」。

耗資百億開發韋伯 開啟探索太空新紀元

華爾街 日報(WSJ)25日報導，在全球科學家眼中，韋伯望遠鏡 是史上最大、最強的太空望遠鏡，比哈伯太空望遠鏡要強上100倍，將揭櫫人類探索太空的新紀元，協助天文學者執行多種太空觀察、研究任務。

NASA科學任務負責人朱布肯(Thomas Zurbuchen)表示，25日瞧著韋伯望遠鏡升空成功，真是百感交集，這次發射代表「人類最驚人的太空任務之一自此開始」。

近幾周因技術及天候不良問題，韋伯望遠鏡的升空推遲兩次；NASA表示，發射後不久，望遠鏡成功與運載火箭脫離，啟用自己的太陽能源組件而發電；接下來24小時，任務科學團隊將指揮韋伯望遠鏡用自身的火箭矯正路徑，如此開始前往地球與月亮距離四倍遠、稱為「第二拉格朗日點」(second Lagrange point)的預定位址。

史上最強的韋伯太空望遠鏡25日在法屬圭亞那發射升空，「完成里程碑式的成就」，估計2022年夏天可傳回第一張照片。圖為發射團隊正在監控作業。(美聯社) 史上最強的韋伯太空望遠鏡25日在法屬圭亞那發射升空，「完成里程碑式的成就」，美歐太空總署官員皆在現場觀看。(歐新社)

明年夏季將傳回首張照片 預計作業5~10年

抵達預定地點後，望遠鏡將進行張開程序，由位在地球的指揮中心發號施令，動用70個樞紐、90條纜線、400個滑輪組及140次釋放，讓望遠鏡大小如網球場的太陽遮罩展開，再張開主鏡的雙翼，鎖住定位，整個過程得耗時約兩周才能大功告成。

史上最強的韋伯太空望遠鏡25日在法屬圭亞那發射升空，「完成里程碑式的成就」，估計2022年夏天可傳回第一張照片。(Getty Images)

韋伯望遠鏡要花29天才抵達預定繞行太陽的地點；它由NASA、歐洲太空總署及加拿大太空總署斥資100億元聯合開發，預計可作業五到十年。

假如一切順利，韋伯大約六個月後開始進行第一批科學實驗，據估2022年夏天傳回第一張照片。要花這麼久，是因為要完全展開整個望遠鏡、協調鏡片、校準儀器的攝像鏡頭及紅外線光譜儀，另外讓整個望遠鏡冷卻到可作業溫度。

哈伯老矣 1990年發射 原擬作業15年

韋伯望遠鏡設計宗旨是為了補全哈伯望遠鏡的缺陷；哈伯自1990年發射，繞行地球軌道，原擬作業15年，但因一連串技術問題，今年已關機兩次；科學家表示，哈伯真的老了。

下一個要發射的是「羅曼太空望遠鏡」(Nancy Grace Roman Space Telescope)，但要到本世紀20年代中旬才能就緒。

來源：VICE News