慶祝聖誕節 拜登讚揚美國人展現抗疫力量與韌性

美國總統拜登讚揚美國人面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐展現出力量與韌性。歐新社

美國總統拜登 （Joe Biden）今天慶祝總統任上首個聖誕節 ，讚揚美國人面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 肆虐展現出力量與韌性。

拜登表示：「我們在你們所有人身上見到巨大勇氣、品格、韌性以及決心，你們以大大小小方式療愈、撫慰、教導以及保護和效勞。在我們彼此照顧扶持時，你們彰顯出，感謝和感激我們共享的時光和善意，會有更大收穫。你們再三顯示，我們的差異是寶貴的，而我們的相似是無限的。」

虔誠的天主教徒拜登又說，「為全美國，我們祈求在聖經中記載的承諾，即在黑暗中找到亮光。」

拜登與第一夫人吉兒（Jill）於當天稍後透過視訊，對駐紮在國內以及派駐海外基地的美軍發表談話。在場的還有美國第一家庭新成員，名為「司令」（Commander）的德國牧羊犬。

拜登告訴派駐卡達、巴林、羅馬尼亞以及美國科羅拉多州的美軍官兵：「身為你們的統帥，我要藉此機會說謝謝你們，謝謝你們，謝謝你們。你們是國家的堅固鋼鐵脊骨。我們感激你們的勇氣，你們的犧牲，不只是你們的犧牲，而且是你們家庭的犧牲。」

拜登並強調，照顧官兵及其眷屬，是國家的「真正神聖義務」。