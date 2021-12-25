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聖誕節航空因疫大亂 旅客受困 1機場滿地毯子枕頭

編譯郭宣含、陳家齊、記者謝雨珊／綜合報導
Omicron變種病毒株肆虐，導致各國航空客運作因機組人員確診、遭隔離、被列入檢測名單與天候等問題而大亂，聖誕假期逾4000航班取消，數以萬計欲與親友團聚的旅客困在旅途。（Getty Images）
Omicron變種病毒株肆虐，導致各國航空客運作因機組人員確診、遭隔離、被列入檢測名單與天候等問題而大亂，聖誕假期逾4000航班取消，數以萬計欲與親友團聚的旅客困在旅途。（Getty Images）

全球取消超過4000航班

在聖誕旅遊旺季到來之際，傳染力極強的Omicron變種病毒株橫掃歐美，導致各國航空客運作業大亂，因為機組人員確診、遭隔離、被列入檢測名單與天候等問題，導致全球聖誕假期逾4000個班次航班遭取消，使得原本擬在第二個疫情年與親友團聚的數萬名旅客的行程也被攪亂。

圖為24日航班取消後，不少飛機停在紐約甘迺迪機場停機坪。（路透）
圖為24日航班取消後，不少飛機停在紐約甘迺迪機場停機坪。（路透）

近半由中國航空公司取消

根據航班追蹤網站FlightAware，全球在24日和25日取消逾3900個航班，近半由中國航空公司取消，26日另將有逾340個航班停飛；逾1100個、約30%受影響航班為往返美國或美國境內的航班；FlightAware過去24個小時追蹤逾10萬個航班班次，受影響航班在全球仍占少數。

達美航空(Delta Air Lines)和聯合航空(United Airlines)在24日和25日共取消逾600個航班；根據FlightAware和航空公司，達美航空24日和25日分別取消158和188個航班，聯合航空這兩天分別取消189和140個航班，26日還會有航班遭取消。兩家航空公司表示正積極為旅客重新安排航班。

達美航空發言人凱特·莫多羅(Kate Modolo)表示，他們竭盡「各種選項和資源」，包括變更旅行路線，或者尋找飛機和人員來替代預定班次；航班取消受到綜合因素影響，包括天氣、Omicron變種病毒相關議題，達美周末估計至少取消超過150個航班。

不過，並非所有航空公司的旅行班表都遭打亂，美國航空(American Airlines)表示尚無回報，西南航空(Southwest Airlines)表示一切順利。

旅遊復甦後卻面臨人力短缺

今年美國航空業屢因人力不足，導致飛機班次延誤和取消；航空公司在2020年航空旅遊驟減時鼓勵員工辭職，但今年旅遊復甦後卻面臨人力短缺。

除此之外，多家航空公司表示，最近急劇升溫的Omicron感染潮，導致員工不斷出現染疫生病，必須隔離，或者被匡列需要進行病毒檢測的狀況，人力調度無法跟上，只能取消航班。

儘管部分旅客因為確診案例攀升而取消節日計畫，但仍有許多人在一年中最忙碌的旅遊日去度假；聯邦運輸安全局(TSA)預期，20日至明年1月3日期間會檢查近3000萬名旅客；相較之下，2019年疫情前的節日季則有近4400萬名旅客。

圖為丹佛國際機場公告航班信息的屏幕顯示多個航航班取消。(美聯社)
圖為丹佛國際機場公告航班信息的屏幕顯示多個航航班取消。(美聯社)

旅客喜迎第一個接近常態的節日季，多數旅客可到達目的地，但回不了家的人只得另想他法；聖誕夜一早，明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport)地上滿布毯子和枕頭，許多消費者都在社群媒體抱怨航班遭取消。

圖為乘客在匹茲堡國際機場辦理登機手續。（美聯社）
圖為乘客在匹茲堡國際機場辦理登機手續。（美聯社）

航空貨運市場也因人力短缺而嚴重受擾。在美國第五大空運基地的芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare Airport)，地勤人員染疫、因疫情限制而無法上班的狀況也增加，大量貨物堆在機場、滿到倉庫外面，沒有人力及時上貨，也缺貨車司機把貨載走。

疫情 機場 Omicron

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