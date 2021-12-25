聖誕節航空因疫大亂 旅客受困 1機場滿地毯子枕頭

Omicron變種病毒株肆虐，導致各國航空客運作因機組人員確診、遭隔離、被列入檢測名單與天候等問題而大亂，聖誕假期逾4000航班取消，數以萬計欲與親友團聚的旅客困在旅途。（Getty Images）

全球取消超過4000航班

在聖誕旅遊旺季到來之際，傳染力極強的Omicron 變種病毒株橫掃歐美，導致各國航空客運作業大亂，因為機組人員確診、遭隔離、被列入檢測名單與天候等問題，導致全球聖誕假期逾4000個班次航班遭取消，使得原本擬在第二個疫情 年與親友團聚的數萬名旅客的行程也被攪亂。

圖為24日航班取消後，不少飛機停在紐約甘迺迪機場停機坪。（路透）

近半由中國航空公司取消

根據航班追蹤網站FlightAware，全球在24日和25日取消逾3900個航班，近半由中國航空公司取消，26日另將有逾340個航班停飛；逾1100個、約30%受影響航班為往返美國或美國境內的航班；FlightAware過去24個小時追蹤逾10萬個航班班次，受影響航班在全球仍占少數。

達美航空(Delta Air Lines)和聯合航空(United Airlines)在24日和25日共取消逾600個航班；根據FlightAware和航空公司，達美航空24日和25日分別取消158和188個航班，聯合航空這兩天分別取消189和140個航班，26日還會有航班遭取消。兩家航空公司表示正積極為旅客重新安排航班。

達美航空發言人凱特·莫多羅(Kate Modolo)表示，他們竭盡「各種選項和資源」，包括變更旅行路線，或者尋找飛機和人員來替代預定班次；航班取消受到綜合因素影響，包括天氣、Omicron變種病毒相關議題，達美周末估計至少取消超過150個航班。

不過，並非所有航空公司的旅行班表都遭打亂，美國航空(American Airlines)表示尚無回報，西南航空(Southwest Airlines)表示一切順利。

旅遊復甦後卻面臨人力短缺

今年美國航空業屢因人力不足，導致飛機班次延誤和取消；航空公司在2020年航空旅遊驟減時鼓勵員工辭職，但今年旅遊復甦後卻面臨人力短缺。

除此之外，多家航空公司表示，最近急劇升溫的Omicron感染潮，導致員工不斷出現染疫生病，必須隔離，或者被匡列需要進行病毒檢測的狀況，人力調度無法跟上，只能取消航班。

儘管部分旅客因為確診案例攀升而取消節日計畫，但仍有許多人在一年中最忙碌的旅遊日去度假；聯邦運輸安全局(TSA)預期，20日至明年1月3日期間會檢查近3000萬名旅客；相較之下，2019年疫情前的節日季則有近4400萬名旅客。

圖為丹佛國際機場公告航班信息的屏幕顯示多個航航班取消。(美聯社)

旅客喜迎第一個接近常態的節日季，多數旅客可到達目的地，但回不了家的人只得另想他法；聖誕夜一早，明尼亞波利斯-聖保羅國際機場 (Minneapolis-St. Paul International Airport)地上滿布毯子和枕頭，許多消費者都在社群媒體抱怨航班遭取消。

圖為乘客在匹茲堡國際機場辦理登機手續。（美聯社）

航空貨運市場也因人力短缺而嚴重受擾。在美國第五大空運基地的芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare Airport)，地勤人員染疫、因疫情限制而無法上班的狀況也增加，大量貨物堆在機場、滿到倉庫外面，沒有人力及時上貨，也缺貨車司機把貨載走。