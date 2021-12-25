防人力荒 各地確診縮短隔離 CDC：醫護減為7天

為避免醫護人力荒，各地政府首長開始調整防疫策略，縮短隔離時間。(美聯社)

Omicron變種病毒 擴散，確診案例不斷升高，各行各業紛紛陷入人手不足困境。為避免人力荒漸趨惡化，各地政府首長開始調整防疫策略，除了縮短隔離時間，還加強病毒檢測 能量，希望遏阻疫情 蔓延；疾病防治中心(CDC)已於23日調整醫護人員檢疫隔離(quarantine)與獨處(isolation)建議指南，部分原因便是希望協助各地醫院保留充足人力，以便因應萬一疫情驟然升高時將出現的染疫患者住院潮。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)24日說，包括教職人員、醫護人員、大眾交通運輸及超市員工在內等必要行業員工，接受新冠病毒檢測若結果呈現陽性，隔離五天後若本身已完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗，或者屬於無症狀、症狀減輕，72小時內並未再發燒，即可返回工作崗位。

英國已提早一步宣布，已接種新冠疫苗民眾倘若確診，隔離時間將從原本的十天縮短為七天。

霍楚宣布紐約州更改隔離規定之前，媒體報導傳出幾家航空公司因為人力短缺，被迫取消航班，某些企業領袖則提出警告說，政府隔離規定如果未能更新，恐將對公司營運帶來巨大衝擊。

一些航空公司高層主管日前致函疾管中心，呼籲調整隔離建議指南，以免航空公司運作受到影響。

根據CDC更新版的醫護人員檢疫隔離建議指南，醫護人員確診之後，再次接受病毒檢測若結果呈現陰性，七天之內便可恢復上班，舊版規定則須隔離十天；另外，已完成接種且已打補強針的醫護人員，曝露於染疫高風險的環境底下之後，並不需要隔離。

疾病防治中心表示，今後若有Omicron變種病毒的更多訊息，可能進一步調整建議指南。

某些公共衛生專家指出，新冠病毒在美國已經慢慢朝向地方疾病(endemic)發展，最終將消減變成類似季節性疾病；至於新冠病毒將對民眾生活帶來何種程度的不便，則取決於政府官員與一般民眾願意忍受如何程度的疫情，願意接受何種規格的防疫規定。

舊金山加大(University of California, San Francisco)傳染疾病學家陳子平(Peter Chin-Hong)形容：「這是社會與病毒之間的一場拔河比賽。」