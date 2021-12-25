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南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

美1天病歿數暴增52% 7天平均確診恐破百萬

編譯洪毅／綜合24日電
新冠疫情急遽惡化，全美23日有3354人新冠患者病歿，比前一天增一半。圖為紐約市居民爭搶政府派發的檢測盒。（Getty Images）
新冠疫情急遽惡化，全美23日有3354人新冠患者病歿，比前一天增一半。圖為紐約市居民爭搶政府派發的檢測盒。（Getty Images）

Omicron變種病毒陰霾籠罩下，全美疫情反彈速度極為驚人，23日超過26萬人確診，病歿人數一天內暴增52%，七日平均確診數可能只要一周就能突破100萬例；雖然Omicron病毒染疫者多為輕症，但仍可能造成部分地區醫療機構癱瘓。

約翰霍普金斯大學24日發布的統計顯示，23日的確診數為26萬1339例，與22日的23萬8378例相比多10%，病歿人數則從2204人暴增52%至3354人；在紐約州，21日的確診數尚不足2萬5000例，22日已增至3萬8600例，到23日則出現4萬4000例的單日確診紀錄。

從七日平均確診數來看，截至23日為18萬6645例，歷史紀錄為1月的25萬1232例；若按此趨勢，七日平均確診數不但可能將很快超過1月的高峰，而且在年底前突破100萬例，到明年3月，全美可能有1億4000萬人染疫，相當於60%的人口。

新冠疫情急遽惡化，全美23日有3354人新冠患者病歿，比前一天增一半。圖為康州醫...
新冠疫情急遽惡化，全美23日有3354人新冠患者病歿，比前一天增一半。圖為康州醫護人員當天傍晚仍在戶外為駕車人檢測。（Getty Images）

疫情的激增原因主要為Omicron病毒傳播速度極其驚人，在基因定序十分全面的英國，24日發現的Omicron病例數為11萬4625例，較前一天增加2萬3719例；聯邦疾病防治中心(CDC)則推估，現在全美至少73%的新增病例為Omicron病毒，在新澤西及紐約州等地達92%。

雖然美國的基因定序不若英國全面，但是23日發現的Omicron病例數仍較前日多45%，而且在全國50個州及華府都有發現。

雖然病例數激增，但並非全是壞消息，因為現在有愈來愈多研究報告支持Omicron病例多為輕症的推測：英國衛生安全局(Health Security Agency)23日的報告就指出，染上Omicron病毒的致死風險比Delta變種病毒低70%；倫敦帝國理工學院的報告則指出，Omicron病毒的重症風險比Delta病毒低40%。

新冠疫情急遽惡化，全美23日有3354人新冠患者病歿，比前一天增一半。圖為紐約市...
新冠疫情急遽惡化，全美23日有3354人新冠患者病歿，比前一天增一半。圖為紐約市一居民為自己作新冠檢測。（Getty Images）

但是這不代表可高枕無憂，密西根大學內科副教授荷莉‧普瑞斯柯特(Hallie Prescott)就說，當染疫民眾數以百萬、千萬計的時候，不需要很高的比率就能癱瘓醫療體系。

這也顯示防疫措施依然有其必要性，尤其是疫苗接種；雖然Omicron病毒可能更容易突破抗體，但是倫敦帝國理工學院的報告指出，未接種者染上Omicron病毒的住院風險只比Delta病毒低10%。

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