又有郵輪爆疫情遭禁止靠岸 2000名美國乘客在海上過聖誕

荷美郵輪(Holland America Line)的高寧絲丹號因21名船員檢測陽性，遭墨西哥當局禁止靠岸，船上約2000人被迫在海上過聖誕節。（美聯社）

郵輪 的新冠疫情群聚夢魘捲土重來，荷美郵輪(Holland America Line)旗下的高寧絲丹號(MS Koningsdam)因21名船員檢測 呈陽性，遭到墨西哥當局禁止靠岸，船上約2000人被迫在海上過聖誕節 ，其中美國遊客占大多數；而這已是本周第三艘傳出群聚事件的郵輪。

高寧絲丹號於19日從聖地牙哥啟程，中間經過墨西哥度假勝地卡沃聖盧卡斯(Cabo San Lucas)、馬薩特蘭(Mazatlán)等地，預計23日早上抵達哈利斯科州(Jalisco)的巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)。

但是在抵達巴亞爾塔港前，高寧絲丹號卻傳出有21名船員染疫；哈利斯科州衛生機構原先表示，船上其他1035名乘客及873名船員篩檢陰性後可以上岸，但考量21人染疫的數字顯示群聚感染有擴大之虞，後又拒絕高寧絲丹號乘員上岸。

高寧絲丹號靠岸遭拒後，只能返航，預計26日回到聖地牙哥，船上約2000人只能在海上過聖誕節；一名乘客在臉書上表示，聽到這樣的消息讓她好想「髒話連發」，但是還是祝大家聖誕快樂、新年快樂。

有一名原本要上船的乘客在啟程前檢測陽性，尚不確定高寧絲丹號是否有乘客染疫。

這是本周第三艘在北美地區傳出的郵輪群聚染疫事件；隸屬冠達郵輪(Cunard Line)的瑪麗皇后二號(Queen Mary 2)從英國啟程，20日在紐約靠岸時，發現船上至少有10名乘員確診，這些確診者將被迫在原地隔離，無法與其他乘客一起前往加勒比海。

完成接種才能登船 全是突破感染

命運與高寧絲丹號類似的是皇家加勒比國際郵輪(Royal Caribbean International)所屬的海洋奧德賽號(Odyssey of the Sea)；該郵輪本周從佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)啟程後，22日發現有51人檢測呈陽性，遭到荷屬古拉索及阿魯巴拒絕靠岸，超過7000名乘員被迫停留海上，預計26日返回羅德岱堡。

冠達郵輪與荷美郵輪都是嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)的子公司，皇家加勒比一樣，所有人都須完成接種、並檢測陰性後才能上船，故三艘郵輪上的染疫乘員全部都是突破抗體的感染。