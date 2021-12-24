單日暴增24萬例 超Delta高峰…拜登後悔5億檢測盒買太遲

在全美單日新增新病例不斷攀升之際，政府提供的免費居家檢測盒23日起發放，各地民眾都排長隊領取。圖為華府民眾排長隊領取檢測盒。（Getty Images）

美國新冠疫情在聖誕節前再攀高峰，Omicron 變種病毒迅速傳播之際，22日新增確診暴增逾24萬人，超越Delta變種病毒夏季造成的高峰；拜登總統受訪時表示，他後悔未在兩個月前預訂5億組居家新冠檢測 盒，並免費供應給美國家庭；白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)則呼籲民眾，無論是否接種疫苗和補強針，節日期間參加大型集會都有染疫風險。

多數專家預測，美國正處於冬季疫情超級高峰，國家廣播公司新聞網(NBC News)統計，美國22日新增確診24萬2186例，過去一周單日平均新增確診16萬7683例，這個數字甚至高於9月初Delta變種病毒造成的疫情高峰。

根據NBC新聞網統計，美國22日新增2030人病歿；美國自10月初以後，新增病歿人數便未曾連續兩天超過2000人。

Omicron具高度傳染力，使美國多個城市的新增確診案例近乎垂直成長，約每二至三天確診案例就會翻倍，部分專家和官員預測確診人數恐打破紀錄，年底前甚至出現單日新增確診100萬例。

最新統計顯示，東北部州多地22日打破新增確診紀錄，例如華府一周日均確診寫下1160例新高，馬里蘭州也出現3359例的日均新高。全美醫院也瀕臨臨界點，最近幾周每十家醫院就約有一間的加護病床使用率超過90%。

拜登在22日晚間播出的美國廣播公司新聞網(ABC News)訪談中表示，他希望兩個月前就下定5億組居家檢測盒，並免費供應給大眾，「我真希望兩個月前Omicron病毒還未抵達美國時，我有想到要下訂5億組檢測盒。」

聯邦政府預計民眾最快1月可收到免費檢測盒，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日表示，聯邦當局尚未談妥購買合約；莎奇表示民眾可在網站下訂居家檢測盒，不過除此之外，白宮並未透露太多相關細節，包括如何運送、各戶訂單是否有上限。

佛奇等專家都表示，Omicron很快會推升疫情達到高峰；但不清楚屆時居家檢測盒能否及時送達；佛奇表示，Omicron迅速推升病例後，預計幾周後會看到病例驟減，因為大家到時不是幾乎都被感染，就是已接種疫苗。

佛奇22日再警告，打過疫苗或補強針的人可在節日季與家人聚會，但參加大型聚會並不安全，「有很多這種30、40或50人的聚會，你不知道每個人的疫苗狀態，而這可能就是你不想去的Omicron傳播場合」。

初步證據指出，感染Omicron的病症不如Delta嚴重；佛奇表示，雖然這是好消息，但還需觀察這項發現是否也適用於美國，因各國有不同的人口統計學考量。