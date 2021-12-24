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防Omicron影響人力 CDC縮短確診醫護隔離期

編譯陳韻涵／綜合23日電
紐約市的CITYMD由於前往接種新冠疫苗補強針的民眾太多，不堪重負，22日宣布臨時關閉13個接種點。（Getty Images）
紐約市的CITYMD由於前往接種新冠疫苗補強針的民眾太多，不堪重負，22日宣布臨時關閉13個接種點。（Getty Images）

因應Omicron新冠變種病毒快速擴散，染疫人數驟增消耗醫療資源且醫護人力短缺；聯邦疾病防治中心(CDC)23日宣布，縮短確診與可能接觸病毒的醫護人員隔離時間至五天；專家則表示，醫護人員經常篩檢且防護措施充足，縮短隔離期不會增加接觸對象的染疫風險。

CDC建議，無症狀的醫護人員隔離七天且篩檢陰性後可回歸工作崗位，「若人力依然不足，隔離期會再縮短」；此外，已接種補強針者，無須在經歷暴露高風險後居家隔離。

許多大醫院已採取類似作法，因應冬季確診增加制定分工指南；CDC規定，在特定前提下，最短可在隔離五天後回歸工作崗位，相當於標準隔離期十天的一半；另有醫院制定七天安全期，讓確診職員回歸上班。

CDC的新規定不適用公眾，疫情之初，CDC對染疫國民制定14天的隔離標準，降低病毒傳染風險。

愈來愈多研究證實，典型確診病患具傳染力的時間可能比兩周更短，CDC隨之修正並縮短建議隔離期至十天。

部分醫學專家指出，當前有限的證據顯示，Omicron確診病患可能不再具傳染力，但也有研究人員建議CDC再縮短隔離期。

加拿大薩克其萬大學(University of Saskatchewan)疫苗與傳染病研究員安潔拉·拉斯穆森(Angela Rasmussen)說：「他們經常更新建議，現在特別需要，尤其我們面臨確診激增的情況。」

布朗大學(Brown University)公衛學院教授加哈(Ashish Jha)表示，縮短一般人的隔離期合理，尤其是已接種者。他說：「我們有很棒的理由相信，感染Delta變種病毒者很快就能擺脫病原體，沒有理由覺得這不適用Omicron。」

醫院長官強調，縮短醫護人員的隔離期，不會讓病人陷入染疫風險。

舊金山加大(UCSF)醫學院院長瓦賀特(Bob Wachter)表示，醫護人員經常檢測、大多數人已接種疫苗且戴口罩，即便隔離期縮短，造成(接觸者)感染的機率也非常低。

UCSF醫學院也在考慮是否縮短確診醫護人員隔離五天的做法，瓦賀特說：「當你想到對醫療的影響時，醫護人員遠離職場的後果更糟；我不知道五天能否拯救我們，但總比七天或十天好。」

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