疫苗強制接種令 最高法院1月7日特別聽證會

拜登政府的企業強制疫苗接種令遭遇挑戰，最高法院休會期間將特別審議。圖為紐約市街頭展示的免費疫苗接種標誌。（Getty Images）

最高法院22日晚間宣布，下個月將舉行特別聽證會，評估拜登 政府頒布與職場有關的兩道新冠疫苗 接種令是否合法。

拜登政府針對大公司雇主頒布的接種疫苗或接受病毒檢測(vaccine-or-testing)強制規定，以及針對醫護人員發布的疫苗強制接種規定，雙雙面臨法律挑戰；最高法院表示，將破例迅速處理兩項引發爭議的疫苗接種規定，預訂1月7日聆聽辯論。

根據最高法院行事曆，新年假期結束後，大法官 們原本在1月10日才恢復上班。

紐約時報報導，這兩道疫苗接種令的案件，一直被列為最高法院的「影子備審案件」(shadow docket)，亦即最高法院使用緊急命令及簡易裁決，跳過聆聽完整版案件摘要與口頭辯論。

報導指出，最高法院願意聆聽疫苗接種令口頭辯論，可能與「影子備審案件」模式引發越來越多批評聲浪有關。

拜登政府針對員工100人以上大型企業雇主頒布的疫苗接種規定，影響全美約8400萬勞工，這道命令也是拜登政府的防疫重點政策。

對於在醫院工作的醫護人員，以及在領取聯邦補助機構工作相關醫護人員，拜登政府也發布強制疫苗接種規定。聯邦政府在緊急申請令(emergency application)中寫道，這項規定每個月將可挽救「數百條甚至數千條人命」。

各州發布的疫苗強制接種規定面臨違憲訴訟時，最高法院已多次與州政府站在同一邊；不過，紐約時報分析，拜登政府兩道疫苗接種規定的狀況則不同，爭議關鍵在於國會是否授權行政部門頒布類似命令；雖然結果如何取決於法條解釋，但目前最高法院有六位保守派大法官的情況下，行政權過度擴大可能引來大法官質疑。

最高法院上一次審理與新冠疫情有關的拜登政府命令，便是避免租屋族流落街頭的禁止逼遷令；大法官裁決結果則讓禁止逼遷令畫下句點。