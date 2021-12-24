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Omicron擴散 補強針爆搶打潮 比第一劑還踴躍

編譯陳韻涵／綜合23日電
聖誕節前夕，由於Omicron變種病毒肆虐，確診案例不斷飆升，各地接種新冠補強針者也大排長龍。圖為華府一個接種點前排長隊。（Getty Images)
聖誕節前夕，由於Omicron變種病毒肆虐，確診案例不斷飆升，各地接種新冠補強針者也大排長龍。圖為華府一個接種點前排長隊。（Getty Images)

聖誕節前夕，由於Omicron變種病毒肆虐，確診案例不斷飆升，各地接種新冠補強針者也大排長龍。凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)民調顯示，Omicron新冠變種病毒造成確診激增，已接種新冠疫苗者考慮接種補強針，但迄今未接種疫苗者仍不為所動，形成注射補強針的人比接種第一劑疫苗踴躍的現象。

凱瑟家庭基金會15日到20日調查1065名成人後公布民調結果顯示，已接種疫苗但未打補強針的成人受訪者中，有54%的人因為Omicron考慮打補強針；然而，在未接種疫苗的受訪者中，僅12%的人表示，Omicron會促使他們接種第一劑疫苗。

賭城拉斯維加斯的一個疫苗臨時接種點，護士為駕車人打補強針。（Getty Imag...
賭城拉斯維加斯的一個疫苗臨時接種點，護士為駕車人打補強針。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，全美近日單日疫苗接種約160萬劑，比感恩節前的140萬劑多，近期接種疫苗的對象包括12歲以下青少年，以及符合補強針接種資格者。

CDC指出，全美五歲以上民眾已有65.5%完全接種，另有33.5%完成接種的18歲以上成人打了補強針。

凱瑟家庭基金會本月訪問的擔心染疫重症成人比率，比11月做類似調查時增加30%，當時Omicron還沒在美國出現病例。

「上帝自有安排」 拒打的還是不怕

近半數未接種疫苗的受訪者表示，無論疫情如何發展，都不會去打疫苗；23歲的華盛頓特區非裔女性居民說：「我覺得，他們會用疫苗殺了我們。」

北卡羅來納州32歲白人女性則說：「上帝自有安排。」

Omicron變種病毒在18日結束當周，已占全美確診病例的73%，超越Delta病毒株，且在許多地區的確診病例中占逾90%。

不想僥倖 「補強針現在更關鍵」

35歲的幼兒園老師安納‧赫茲摩納(Anna Hadzimová)17日接種補強針，她說：「Omicron變種病毒傳播得太快，我只想保護我自己跟我親近的人，不想僥倖。」

CDC委員會緬因州主任夏哈(Nirav Shah)表示，「補強針以前很重要，現在更關鍵。」

人們在賭城拉斯維加斯一個疫苗流動接種點前排隊。（Getty Images）
人們在賭城拉斯維加斯一個疫苗流動接種點前排隊。（Getty Images）

過去幾個月來雖有Delta變種病毒威脅，但緬因州的確診增加趨勢平緩，21日通報疫情以來最高染疫住院人數。

緬因州的疫苗覆蓋率為全美前段班，該州74%的5歲以上區民完全接種，超過42萬4000人接種補強針，但緬因州和其他各州的情況相似，城鄉疫苗接種差距大，都市與近郊的接種率高於郊區。

賭城拉斯維加斯的一個疫苗臨時接種點為民眾打補強針。（Getty Images）
賭城拉斯維加斯的一個疫苗臨時接種點為民眾打補強針。（Getty Images）

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