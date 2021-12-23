單日63例確診 西安封城 1300萬人封閉式管理

23日封城的西安，啟用兩套用於核酸檢測的氣膜實驗室，每日最高檢測量可達52萬。（中新社）

中國陝西省省會西安市新冠本土疫情 持續延燒，當地官方22日晚升級防控，要求「非必要不離市」，離開西安的人除要持48小時核酸陰性證明，還需單位或街道證明及相關的審批手續；西安全市實施封閉式管理，暫停長途客運，每戶家庭兩天由一人外出採購生活物資，23日零時實行；此舉宣告有1300萬人口的西安，進入「封城 」狀態。

美國過去一周每日新冠確診人數平均超過14萬人，最大城市紐約市每日確診已連續多日超過1萬人，並且還在不斷快速增加，但聯邦和地方政府皆已表明，沒有任何封城的想法。

紐約單日新增病例破萬，但當局表示不會再封城。圖為民眾在節日裝飾前拍照，人擠人。(新華社)

據中國國家衛健委通報，12月22日中國新增新冠肺炎確診共100例，其中71例本土病例涉及5個省份：陜西63例，均在西安； 廣西4例，均在防城港；河南 2例，均在周口；浙江1例，在紹興；廣東1例，在東莞。

西安市疫情防控指揮部辦公室副主任張峰虎22日在防疫記者會上指出，當地疫情防控形勢複雜嚴峻，特別是在封控區之外發現了陽性病例，已經出現了社區傳播。

張峰虎指出，西安將全面加強管控措施。在交通管控部分，倡導「非必要不離市」，特殊原因要離開西安者須經審批，也暫停全市長途客運班線，只有運送生活和防疫物資的車輛可通行。

西安的非生活必需場所暫時停業，與居民生活密切相關的超市、便利店、醫療機構正常營業，但須嚴格落實消毒、掃碼測溫、預約限流等措施。

西安居民在排隊做檢測。（美聯社）

西安全市的社區、村、單位實行封閉式管理，每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出，外出需持單位、社區開具的證明。

23日西安會啟動新一輪核酸檢測；西安這輪疫情至今有三條傳播鏈，分別自酒店、門診、大學傳出。

專家研判，西安疫情已進入病例報告高峰期，並已外溢五個城市，包括咸陽、延安、東莞、北京及河南周口市。

陝西省疾控中心主任劉峰先前證實，西安此次疫情感染來源初步判定為4日巴基斯坦航班輸入；但該例輸入後，到12月9日西安出現首例確診，中間已隔了好幾天，因此雖傳染源查清楚了，但傳播鏈還不清楚。