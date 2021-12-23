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Omicron來得急去得快？南非已過高峰

記者顏伶如／綜合報導
南非民眾在診所接種疫苗。(美聯社)
南非民眾在診所接種疫苗。(美聯社)

先前一路走高的南非Omicron變種病毒新增確診案例，過去幾天突然大幅減少；美聯社報導，醫學家分析，這個趨勢可能意謂，南非這波疫情已過高峰。

雖然每日新增確診案例做為疫情觀察指標並不可靠，因為病毒檢測結果不穩定、通報延誤以及其他變數，都可能影響統計結果；但數字多寡卻有參考價值，反映Omicron變種病毒傳染似乎來得急去得快。

另方面，路透報導，南非國家傳染病研究所(National Institute for Communicable Diseases，NICD)22日公布最新研究報告指出，今年10月1日至11月30日間的南非確診患者中，感染Omicron變種病毒患者的住院風險，比感染Delta變種病毒患者低了大約80%；這段期間感染Omicron變種病毒而住院的人，陷入重症的機率比今年4月至11月間感染Delta變種病毒而住院者，也減少了約70%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

南非位於Omicron變種病毒疫情第一線，全世界都密切觀察南非疫情走向，希望了解接下來各國可能面臨哪些狀況。

南非每日新增確診案例16日達到將近2萬7000例的新高紀錄，但最新統計資料顯示，21日已降至1萬5424例；全國人口最多、居民近1600萬的豪登省(Gauteng)，是重要大城約翰尼斯堡(Johannesburg)及首都普勒托利亞(Pretoria)所在地，每日新增確診案例數量更早之前就開始下降，而且未再出現反彈。

南非金山大學(University of Witwatersrand)疫苗暨傳染疾病解析學科資深研究員瑪爾塔‧努恩斯(Marta Nunes)對美聯社說，全國新增確診案例持續減少，長達數周以來一直是疫情熱點的豪登省，如今新增確診案例一路走低，各種跡象綜合研判，南非應該已經脫離疫情高峰。

努恩斯指出，這波疫情時間並不長，值得欣慰的是，從住院率及死亡率來看，疫情不算非常嚴重。

她表示，從流行病學角度來看，確診案例迅速飆高，如同南非今年11月間的狀況，然後便出現確診案例驟減， 「並不算預料外的狀況」。

南非國家傳染病研究所公布的研究報告主筆之一、南非國家傳染病研究所教授雪瑞兒‧柯恩(Cheryl Cohen)指出，研究數據顯示Omicron變種病毒與其他變種病毒相比，導致重病的威力似乎較低；但她在記者會上同時表示，目前在疫苗接種率較高且染疫率偏低的國家，狀況是否與南非相同，仍有待釐清。

南非 變種病毒 疫情

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