補強針占掉20%疫苗 世衛：富國全面施打 恐延長疫情

世衛表示，幫助所有國家達最低接種率才是當務之急。（路透）

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)22日表示，富有國家力推補強針接種，恐將導致全球新冠疫情 延長；他說，沒有任何國家能靠補強針脫離疫情，當務之急是降低染疫死亡案例，並協助全世界所有國家都能達到許多國家仍然遙不可及的最低接種率目標。

譚德塞說，目前絕大多數染疫住院及死亡案例，都是發生在未打新冠疫苗的民眾之間，而非沒打補強針的民眾。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

談到疫苗資源不平等，譚德塞說，新冠疫苗在今年當中拯救許多人命，但疫苗分配的不對等「卻讓很多生命因此消逝」。

他表示，2021年全球累計350萬人感染新冠病毒而死亡，如今Omicron變種病毒迅速擴散，「所有人都必須加強戒備」。

譚德塞先前曾說，健康成年人施打補強針的計畫，應該延至今年底才推出，以便排除各國之間疫苗分配不等的問題。

他在22日的網路記者會上說，目前每天使用的新冠疫苗當中，平均有20%是做為補強針或加強劑的用途。

他說，全面施打補強針的計畫可能讓疫情拖得更久，而不是讓疫情結束，因為疫苗供應被轉到已經有著高接種率的國家，病毒在其他地區變得更有機會擴散與突變。

非洲醫護 高達3/4仍未接種

譚德塞舉例說，很難理解到現在非洲地區醫護人員當中，高達四分之三仍未接種新冠疫苗，疫苗全球供應出現扭曲，代表著世界衛生組織會員國裡，只有半數達到今年底之前，讓全國人口40%接種疫苗的目標。

以色列 第4劑已開打

另一方面，以色列為了對抗Omicron變種病毒引發的最新一波疫情，開始為醫護人員、60歲以上民眾及免疫功能較差者，推出第四劑新冠疫苗。

以色列衛生部公共衛生專家小組21日提出建議報告指出，符合接種條件的民眾，應該在打完第三劑新冠疫苗的至少四個月後，接種第四劑。

以色列總理班奈特(Naftali Bennett)對公衛專家小組的建議表示歡迎，並說第四劑疫苗的施打將能幫助以色列對抗Omicron變種病毒帶來的疫情升溫。

根據以色列衛生部統計，全國940萬人口當中，已有62%至少接種兩劑新冠疫苗。