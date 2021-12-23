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新聞周刊：美陸軍研發成功超級疫苗 抗所有變種病毒

記者顏伶如／綜合報導
華特里德陸軍研究所(WRAIR)據信已研發成功一款能對抗所有SARS、COVID變種病毒的超級疫苗，Omicron變種病毒也包括在內。圖為研究所人科學家正在作實驗。（取自國防部網站）
華特里德陸軍研究所(WRAIR)據信已研發成功一款能對抗所有SARS、COVID變種病毒的超級疫苗，Omicron變種病毒也包括在內。圖為研究所人科學家正在作實驗。（取自國防部網站）

新聞周刊(Newsweek)22日報導，再過幾周，華特里德陸軍研究所(Walter Reed Army Institute of Research，WRAIR)科學家團隊便將宣布，研發成功一款能對抗所有SARS、COVID變種病毒的超級疫苗Omicron變種病毒也包括在內。

軍事新聞網站「防務一號」(Defense One)報導，軍方科學家研究團隊研發這款超級疫苗已將近兩年，美國陸軍是在2020年初第一次取得新冠病毒基因定序(DNA sequencing，又稱基因測序)；軍方科學團隊在疫苗研發早期階段便訂定目標，希望推出疫苗針對不同變種病毒都能具有保護效果。

與其他新冠疫苗的不同之處在於，華特里德陸軍研究所研發成果屬於刺突鐵蛋白奈米分子疫苗(spike ferritin nanoparticle vaccine，SpFN)，如同足球造型的蛋白有著24個面向，可以附著在各種變種新冠病毒的刺突蛋白之上。

華特里德陸軍研究所傳染疾病科主任莫德賈拉德(Kayvon Modjarrad)對「防務一號」網站指出，這款新疫苗在臨床實驗裡獲得「良好結果」。

莫德賈拉德說，華特里德陸軍研究所的刺突鐵蛋白奈米分子疫苗今年稍早完成了動物臨床實驗，獲得良好結果。

他指出，第一階段的人體臨床實驗則在本月完成，同樣得到正面結果，測試疫苗對於Omicron變種病毒以及其他變種病毒的保護效果，研究報告目前正送交最後階段的審查；他表示，接下來仍必須進行第二階段與第三階段的臨床實驗。

莫德賈拉德說：「我們必須在真實世界的環境底下評估疫苗的效果，設法了解疫苗使用在人數較多，且已施打其他疫苗或曾經生病的民眾身上時，效果會是如何。」

新聞周刊報導，華特里德陸軍研究所目前正與尚未公布名單的民間廠商接洽，協商接下來推出疫苗的合作方案。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

疫苗 變種病毒 Omicron

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