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佛奇：Omicron會找上未接種者 CDC：打過疫苗無須恐慌

編譯郭宣含／綜合22日電
圖為目前正在使用的一款新冠疫苗。（Getty Images）
圖為目前正在使用的一款新冠疫苗。（Getty Images）

白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)21日警告，Omicron變種病毒會找上還未接種疫苗者；而華盛頓大學最新分析預測也呼應，Omicron恐在未來六周感染數百萬人，但其引起的重症住院和病歿率會顯著降低。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)22日呼籲民眾，美國現況不同以往，有疫苗和補強針，也有科學支持防疫措施，民眾無須恐慌，但Omicron傳播迅速，一個月前才首在美國發現，現就占國內73%的新增確診案例，「我們知道還有更多工作要做。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

佛奇21日表示，接種新冠疫苗和補強針的美國人具高保護力，可避免Omicron引發重症，但他警告尚未打疫苗的美國人，他們易遭Omicron感染。

Omicron比Delta變種病毒傳播更快，佛奇說：「這就是我擔心拒打疫苗者的原因，當你面對一種迅速傳播的病毒而且又沒打疫苗，那麼這種病毒就會找上你。」

拜登總統21日表示，美國不會封鎖或關閉校園，他宣布分發5億份居家新冠檢測盒，並呼籲打疫苗是「愛國義務」；雖然初步報告指出，Omicron症狀輕微，但白宮仍加緊準備，擔心未來數周醫院恐湧入新一波病患。

根據華盛頓郵報統計，全美21日新增確診逾18萬9000例；目前美國新冠住院病患逾6萬9000人，本周住院率跟過去一周差不多。

華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)新模型分析預測，明年1月1日至3月1日，美國恐新增約1億4000萬人確診，1月底恐達高峰，單日新增確診280萬人，但因為多數人不會感到不適或進行檢測，所以僅會回報約40萬例，遠高於去年冬季疫情高峰單日新增逾25萬人的數字。

IHME綜合分析指出，先前變種病毒約造成40%無症狀病患，但逾90%Omicron病患可能不會出現病症。

雖然IHME預測確診案例會大增，但研究人員發現，Omicron感染住院率比Delta大減90%至96%，病歿率也驟減97%至99%。

IHME主任穆瑞(Chris Murray)表示，該分析預測全球未來兩個月會新增確診30億例，這等於是過去兩年的總確診數；全球1月中達疫情高峰，單日恐新增確診逾3500萬例。

Omicron 疫苗 變種病毒

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