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民調逾半：2021此生最糟 7成：2022會更好

記者胡玉立／綜合報導
華盛頓大學模型分析預測，未來兩個月內，美國恐新增約1億4000萬人確診染新冠，1月底達高峰。圖為華府的一個檢測點。(Getty Images)
華盛頓大學模型分析預測，未來兩個月內，美國恐新增約1億4000萬人確診染新冠，1月底達高峰。圖為華府的一個檢測點。(Getty Images)

你是不是曾經認為新冠疫情最嚴重的2020年非常糟糕？但今年即將終了，最新民調顯示，逾半數美國人說：2021年，才是他們「人生中最糟糕的一年」，但有七成的人看好並期待2022年到來。

民調公司OnePoll12月13日對1000名成人的「年終反思」調查結果發現，53%受訪者認為，2021年是極不愉快的一年；有七成的人對2022年寄予厚望，認為比起今年，明年會更好。

受訪者中，25歲至40歲的千禧世代最討厭2021年，66%表示過去這一年很艱難；62%的Z世代（18至24歲）和43%的X世代（41至56歲），也認為2021年不是人生中最好的一年；但56%的嬰兒潮一代（57歲以上）卻不這麼想。

79%男性和70%女性期待2022年到來；受訪的861位父母中，有66%表示，與2020年3月疫情開始時相比，2021年父母更難當；61%受訪者認為，疫情讓他們徹底重新思考如何養育孩子。

在育兒方面，24%受訪者希望看到更好、更易獲得的托兒服務，20%希望實施聯邦帶薪休假，17%希望有更多遠距工作或混合工作選項；至於其他對於來年的期盼，還包括五歲以下兒童獲得COVID疫苗 (13%) 和更好的醫療保健系統 (9%)。

這項民調發現，九成受雇者很高興能在2022年重返全職工作；受訪的861名勞工，有87%想放棄線上會議，而且迫不及待地想在來年重返實體工作場所。

儘管與Omicron變體相關的COVID確診病例大增，但48%受訪者預料明年將重返實體工作崗位，21%認為自己不會回到辦公室；目前則只有14%已返回實體工作場所。

對2022年前景感到興奮者，期待與同事敍舊並結識新朋友 (60%)、當面參加會議 (48%)、再次坐在辦公桌前工作 (48%) 和重新穿上上班服（47%），另外還有人很興奮終於可以出去吃午飯 (46%)、吃自助餐 (41%) 和通勤 (40%)。

66%表示，想到已有一段時間沒和同事當面閒聊，就感到焦慮；60%則承認自己希望可以永久在家工作，以避免社交尷尬；68%受訪者樂觀相信，2022年會找到更好的工作，67%相信明年會在同公司加薪或升遷。

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