防疫新策略 發5億居家檢測盒…今非昔比 不再封城、關校

費城一家疫苗接種中心21日備有公共衛生局提供的大批居家快速篩檢劑，免費分贈市民。(路透)

傳染力增強的Omicron變種病毒肆虐，導致確診病例不斷增加，拜登 總統21日在演說中宣布防疫新策略，強調美國不會封城或關閉校園；已完成新冠疫苗 接種及打補強針的民眾，可以按照原訂計畫與親朋好友團聚過節，但未打疫苗的民眾則有染疫高風險，恐將陷入重症，甚至喪命。

拜登指出，聯邦政府將出動1000名軍醫、護士、急救員及相關醫護人員，在明年1月及2月間前往出現人力短缺的醫院支援；拜登將指派聯邦急難管理局(FEMA)與各州政府及美國屬地合作，為接下來染疫住院案例可能暴增，預先籌措病床。

「現在已經不是2020年3月的狀況了。」拜登在白宮發表談話表示，相較2020年初疫情 剛爆發時，新冠疫苗仍未問世，如今美國已有2億人完全接種，「現在的我們有準備，對疫情也了解更多。」

但拜登仍警告未打新冠疫苗的民眾，請他們基於「愛國的義務」，應該要打疫苗。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國剛發生疫情初期，各地政府紛紛宣布居家避疫規定，而拜登在演說中則表示，如今美國擁有多種因應方案，不必回歸疫情剛爆發時的嚴格防疫手段。

拜登表示，防疫新策略包括在全國各地擴大病毒檢測，免費發送5億份居家病毒檢測組給民眾。

Omicron變種病毒造成近來各地確診案例激增，地方醫療系統幾乎難以負荷；拜登表示，將動用聯邦衛生機關資源協助各地醫院。

華盛頓郵報分析，美國疫情再度升溫之際，拜登演說明確傳達白宮的新立場：新冠病毒不可能突然消失，即使確診病例持續升高，美國民眾已經不會再因為疫情而變得生活大亂；演說內容也反映美國民眾及政治領袖，都已無法再忍受疫情初期導致經濟受到重創的嚴格防疫措施，數百萬學生改為遠距上課；對抗疫情更衍生政黨歧見，以及文化衝突。

拜登演說內容，意謂著民主黨將漸漸與嚴格防疫手段脫鉤，因為現在疫苗可以普遍取得，也證明能夠抵抗新的變種病毒。

華郵報導，拜登演說的時間點，剛好是即將進入期中選舉年之前；一般預料，民主黨在2022年期中選舉將面臨硬仗，過去這段時間裡，民主黨國會議員與選舉顧問，紛紛呼籲黨內高層應該拿出新的疫情因應方案。