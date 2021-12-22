我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

英特爾禁新疆貨爭議 聲明遵守美國法律、非表達立場

防疫新策略 發5億居家檢測盒…今非昔比 不再封城、關校

記者顏伶如／綜合報導
費城一家疫苗接種中心21日備有公共衛生局提供的大批居家快速篩檢劑，免費分贈市民。(路透)
費城一家疫苗接種中心21日備有公共衛生局提供的大批居家快速篩檢劑，免費分贈市民。(路透)

傳染力增強的Omicron變種病毒肆虐，導致確診病例不斷增加，拜登總統21日在演說中宣布防疫新策略，強調美國不會封城或關閉校園；已完成新冠疫苗接種及打補強針的民眾，可以按照原訂計畫與親朋好友團聚過節，但未打疫苗的民眾則有染疫高風險，恐將陷入重症，甚至喪命。

拜登指出，聯邦政府將出動1000名軍醫、護士、急救員及相關醫護人員，在明年1月及2月間前往出現人力短缺的醫院支援；拜登將指派聯邦急難管理局(FEMA)與各州政府及美國屬地合作，為接下來染疫住院案例可能暴增，預先籌措病床。

「現在已經不是2020年3月的狀況了。」拜登在白宮發表談話表示，相較2020年初疫情剛爆發時，新冠疫苗仍未問世，如今美國已有2億人完全接種，「現在的我們有準備，對疫情也了解更多。」

但拜登仍警告未打新冠疫苗的民眾，請他們基於「愛國的義務」，應該要打疫苗。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國剛發生疫情初期，各地政府紛紛宣布居家避疫規定，而拜登在演說中則表示，如今美國擁有多種因應方案，不必回歸疫情剛爆發時的嚴格防疫手段。

拜登表示，防疫新策略包括在全國各地擴大病毒檢測，免費發送5億份居家病毒檢測組給民眾。

Omicron變種病毒造成近來各地確診案例激增，地方醫療系統幾乎難以負荷；拜登表示，將動用聯邦衛生機關資源協助各地醫院。

華盛頓郵報分析，美國疫情再度升溫之際，拜登演說明確傳達白宮的新立場：新冠病毒不可能突然消失，即使確診病例持續升高，美國民眾已經不會再因為疫情而變得生活大亂；演說內容也反映美國民眾及政治領袖，都已無法再忍受疫情初期導致經濟受到重創的嚴格防疫措施，數百萬學生改為遠距上課；對抗疫情更衍生政黨歧見，以及文化衝突。

拜登演說內容，意謂著民主黨將漸漸與嚴格防疫手段脫鉤，因為現在疫苗可以普遍取得，也證明能夠抵抗新的變種病毒。

華郵報導，拜登演說的時間點，剛好是即將進入期中選舉年之前；一般預料，民主黨在2022年期中選舉將面臨硬仗，過去這段時間裡，民主黨國會議員與選舉顧問，紛紛呼籲黨內高層應該拿出新的疫情因應方案。

全美新冠疫情再起，造成民眾感染恐慌。拜登總統21日宣布提供5億套免費的快篩試劑供...
全美新冠疫情再起，造成民眾感染恐慌。拜登總統21日宣布提供5億套免費的快篩試劑供有需要民眾。圖為紐約市曼哈頓時報廣場上，民眾排長隊等候篩檢。(路透）
拜登總統21日宣布提供5億套免費的快篩試劑供有需要民眾。圖為洛杉磯一名婦女21日...
拜登總統21日宣布提供5億套免費的快篩試劑供有需要民眾。圖為洛杉磯一名婦女21日在林肯公園休閒中心的檢測站內，自我篩檢新冠。(歐新社)

拜登 疫情 疫苗

上一則

粗暴民進黨 台灣總預算逕付二讀 萬年國會都不敢做

下一則

莫德納「針對」Omicron研發新疫苗 擬明年初臨床實驗

延伸閱讀

聖誕禮物？拜登下月起發5億套新冠篩檢試劑送民眾

聖誕禮物？拜登下月起發5億套新冠篩檢試劑送民眾
俄在烏克蘭邊界集結重兵 拜登不與普亭實體會談

俄在烏克蘭邊界集結重兵 拜登不與普亭實體會談
世界整點快訊╱美首例染Omicron亡 拜登不強制封城

世界整點快訊╱美首例染Omicron亡 拜登不強制封城
拜登：將在紐約設更多新冠檢測點 派千名軍員抗疫

拜登：將在紐約設更多新冠檢測點 派千名軍員抗疫

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

拜登21日宣布抗疫新措施 全美Omicron確診一夜翻倍

2021-12-19 09:15
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。圖／聯合報資料照片

李靚蕾撕碎優質偶像王力宏：操弄媒體、大眾 導致社會價值觀偏差

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗