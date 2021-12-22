促打「補強針」紐約獎百元 芝城、波城特定人員必須打

紐約市長白思豪21日宣布，即日起到跨年夜，在市營接種站接種新冠補強針，可獲得100元。（紐約市長辦公室提供）

為防止Omicron新冠變種病毒疫情擴大，地方政府各出奇招，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)21日宣布，即日起到跨年夜，在市營接種站接種新冠補強針，可獲得100元；波士頓首位華裔女市長吳弭 (Michelle Wu)和芝加哥則針對進出特定場所的對象及從業人員頒布強制接種令。

白思豪形容，獎勵補強針接種計畫的規模為全美最大；他坦言時間緊迫，須決定做正確的事。

他說：「我希望看見紐約回應，現在正是時候，接種補強針，讓家人和整個城市更安全。」

凡是在紐約市府運營的接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，都可獲得100元獎勵；白思豪重申，紐約市不會再次封城。

來源：

The Hill

芝加哥市長賴特福特(Lori Lightfoot)宣布，餐廳、酒吧、體育場館室內用餐和運動，都需要出示疫苗 接種證明和有照片的身分證明文件，前述場所的員工必須每周接受檢測，

為避免各營業場所在假期間手忙腳亂，芝加哥各項規定變更將自下月3日起實施；宗教場所、沒有內用區的雜貨店和餐館、歐海爾(O'Hare)與中途(Midway)機場的餐廳和酒吧，以及慈善廚房等慈善食物供應中心、學校和日間照護中心可豁免此規定。

賴特福特說：「保護居民安全，沒有其他辦法，這是避免醫療系統在新一波疫情中超載的必要手段。」

她說：「我不想讓經濟停擺，我們過去20個月曾經歷那樣的地獄，沒人想回到那時候。」

波士頓市長吳弭則宣布餐廳、酒吧、夜店、健身房與健身中心、電影院和運動場等室內場館的職員、顧客和會員，必須在1月15日前出示至少接種一劑疫苗的證明，並在2月15日前出示接種兩劑疫苗的證明。

吳弭另要求所有市府員工，在與前述相同期限內接種疫苗，惟取得疫苗接種豁免者例外，這與之前政策讓不願接種疫苗的員工每周接受檢測的作法大相逕庭。

「我真希望早點採取這些做法」；吳弭21日在記者會上說：「我們正處於疫情攀升之際，得盡速行動。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點