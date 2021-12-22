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莫德納「針對」Omicron研發新疫苗 擬明年初臨床實驗

編譯潘勛／綜合21日電
莫德納藥廠執行長班塞爾21日表示，公司就研發疫苗補強針以保護民眾，對抗新冠病毒micron變種。（Getty Images）
莫德納藥廠執行長班塞爾21日表示，公司就研發疫苗補強針以保護民眾，對抗新冠病毒micron變種。（Getty Images）

莫德納(Moderna)藥廠執行長班塞爾(Stephane Bancel)21日表示，公司就研發疫苗補強針以保護民眾，對抗新冠病毒Omicron變種，不覺得有任何困難，只要規管單位同意，明年初就可展開新疫苗的臨床實驗；醫學界指出，補強針對Omicron變種引發的疫情十分重要，但新變種毒性是否更強，真的還不知道。

路透報導，班塞爾表示，只要稍微調整公司現有的mRNA-1273，就能對抗Omicron變種，自己不認為有任何困難，不過目前只專注於疫苗補強針；莫德納在等攸關新變種的重要資訊，以便展開研發，大概還要一、兩星期時間。

班塞爾認為，只要規管單位批准，藥廠幾個月就能生產5億劑新疫苗；公司的產能遠比一年前來得強。

假如規管單位如聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及瑞士醫藥管理局(Swissmedic)要求進一步的研究，那麼研發針對Omicron的補強針，至少要再拖三個月。

Omicron變種只出現幾周，便證實果如醫學界預期，傳染力極強，聖誕節前染疫件數便爆炸般成長，但毒性多強則不清楚。

休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist Hospital)實驗室主任隆恩(Wesley Long)指出，因為Omicron變種的傳染力強大得多，目前局面變得更凶險。

三周前才確定的Omicron變種傳染力更強、更能躲過免疫系統，但對全球會有多大衝擊還不明朗；第一個問題在面對Omicron變種，現有疫苗還能提供多少保護；實驗室測試結果認為，只接種兩劑疫苗或不夠強大到預防感染，但加種一劑輝瑞或莫德納疫苗補強針，就能產出足夠抗體來對付Omicron。

另外，先前已染疫而生的抵抗力，似乎不足以防禦Omicron，但抵抗力還是足以減少出現重症的機率。Omicron為何傳染力這麼強、導致的病情是否較緩和、哪些人最容易受其荼毒，科學界都還沒有肯定答案。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

Omicron 疫苗 莫德納

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