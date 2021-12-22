拚群體免疫 佛奇：快讓5千萬未接種者「打疫苗」

白宮防疫最高顧問佛奇21日表示，正考慮縮短隔離時間限制。(美聯社)

全美越來越多人感染新冠肺炎，白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci)表示，全美有可能達到群體免疫，但得讓5000萬名符合資格但未接種者去打疫苗 ，他也表示，衛生當局正考慮縮短十天隔離的建議，讓無症狀染疫者在適當防護下返回職場。

全美在節日前面臨感染高峰，過去七天平均單日新增確診近9萬3000例，具高度傳染力的Omicron變種病毒占73%的新確診案例，成為美國主流病毒株。

佛奇21日告訴新聞節目「哥倫比亞早晨」(CBS Mornings)，疫情 應該無法阻止已接種者歡迎佳節，他也樂觀看待美國疫情；佛奇表示美國有可能達到群體免疫，屆時新冠病毒不再支配人類生活。

來源：CBS Mornings

佛奇表示：「我們不會無限期處於這種嚴重情況，我們希望，我們挺過這波Omicron疫情後，會有夠多的人接種疫苗、感染並復原良好，然後達到群體免疫。」

佛奇指出，為了達到群體免疫程度，首先得讓全美約5000萬名符合資格卻未接種者去打疫苗。

全美逾2億400萬名符合接種資格者已完全接種，但在符合資格者中，完全接種者僅占稍高於65%的占比，不到三分之一的人接種補強針。

佛奇呼籲，如果要讓傳播程度低到足以回歸常軌，那就要符合資格者去打疫苗，雖然突破性感染案例攀升，但他提醒，接種疫苗和補強針的人，染疫後出現重症機率非常低，反觀未接種者不僅容易受感染，還可能面臨嚴重後果。

不過佛奇指出，突破性感染者自我隔離的方式無異於未接種者，因為病毒仍具傳播力。

佛奇21日告訴有線電視新聞網(CNN)，公衛當局考慮縮短建議確診者的十天隔離期，此舉可望幫助無症狀者在維持適當防疫措施下，盡快返回職場或校園。

佛奇表示：「這是相當慎重的考量，目前仍在討論。」

達美航空(Delta Air Lines)執行長巴斯坦(Ed Bastian)21日致信，要求聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，將完全接種但出現突破性感染者的建議隔離期縮短至五天，不然Omicron傳播之快，加上現有的十天隔離期，可能嚴重衝擊職場人力與營運。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點