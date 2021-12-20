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曼欽指開支案加劇通膨 紐時：部分經濟學者質疑

編譯洪毅╱綜合19日電
曼欽(Joe Manchin)反對拜登總統的支出法案。(美聯社)
曼欽(Joe Manchin)反對拜登總統的支出法案。(美聯社)

民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對拜登總統的支出法案，讓拜登總統所提，涵蓋氣候變遷到社會及醫療保健的法案在無共和黨人支持的情況下，形同遭到扼殺；由於支出法案的規模、範圍及籌資野心太大，曼欽除擔心國債問題外，更稱這會讓當前的嚴重通膨更為惡化。

拜登的支出法案主要用於投資醫療、教育、社福、應對氣候變遷，還有相當程度的稅務改革，例如向企業及超級富豪增稅，以及擴大子女抵稅額等，是拜登的重要內政政策之一。

紐約時報報導，曼欽以惡化既有的嚴重通膨等理由反對法案，但此觀點其實不受到經濟學者的認可。

哈佛大學經濟學者佛曼(Jason Furman)、桑默斯(Lawrence Summers)，以及賓州大學華頓商學院預算模式(Penn Wharton Budget Model)的預測都駁斥支出法案會惡化通膨的論述。

這是因為支出法案並非「紓困法案」，後者將大筆資金直接注入經濟體、充實民眾荷包；但是支出法案規模雖然巨大，但與直接充實民眾荷包的關係甚微，且支出也不是一次性的，而是分成十多年慢慢撥款。

造成當前通膨的原因眾多但都與新冠肺炎疫情有關，例如供應鏈危機，需求反彈等，而需求反彈的原因除疫情後報復性消費外，也與經濟熱絡，及政府大規模紓困息息相關，例如曼欽曾支持、今年3月通過的1.9兆元紓困法案。

甚至因為支出法案會向企業及超級富豪徵收更多稅款，形同是從經濟體中抽走更多資金，再加上完善社會照護及防範氣候變遷災難，讓白宮主張法案能「立即」消弭通膨。

支出法案能否「立即」消弭通膨，學界目前普遍持懷疑態度，普遍的預測是，支出法案會讓通膨率增加「至多」0.1至0.2個百分點，在通膨率高至6.8%的當下，這是個很小的數字。

例如華頓商學院的分析就認為，支出法案對通膨「基本上無影響」，從「長期面來看」還可緩解通膨壓力。

拜登今年初就任後，曾推出規模高達4兆元的倡議，隨著基礎建設法案的通過及黨內溫和派壓力，支出法案規模縮水至目前的2.2兆元版本，但是曼欽在上周堅持，法案的規模應該要小於2兆元；除惡化通膨外，曼欽也擔憂國債飆升。

由於支出法案幾乎不可能在曼欽的反對下通過，故現在法案的命運極可能是規模進一步縮小，或是將其中的項目拆分出來分別立法。

拜登 紓困 氣候變遷

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