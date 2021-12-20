民主黨痛斥曼欽叛節 共和黨喜見開支案已死

參院民主黨激進派掌門人桑德斯參議員，痛批曼欽是叛徒，被利益團體收買。(美聯社)

聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)19日宣稱無法支持拜登總統的開支案後，民主黨同志立刻抨擊曼欽，指責他屈從於特殊利益，不容「一名叛節參議員」阻擋拜登施政，建議仍將開支案交付參院全院表決；共和黨 則謳歌曼欽讓拜登開支案之死「板上釘釘」，凸顯國會能由兩黨共治，打破僵局。

桑德斯 怒促曼欽向人民解釋

民主黨參議員桑德斯19日上有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)表示，他認為曼欽該費盡唇舌向西維州 人民解釋，為何自己沒膽子跟大藥廠抗衡，降低處方箋藥價；西維州是國家最窮州之一；長者及失能人士比較願意留在故鄉；曼欽有必要向州內民眾說明，為何他不願擴大聯邦醫療保險來支付助聽器及老花眼鏡。

桑德斯接著說，自己去過西維州很多趟，認為該州很偉大、人民善良美好，但日子過得很吃力；曼欽必須跟西維州民眾解釋，為何他拒絕全球科學家向世人發出的警告，說大家必須勇於行動，改換能源系統，以保護未來世代不受氣候變遷荼毒。

怒形於色的桑德斯接下來痛批曼欽支持增加國防預算，未來十年每年開支7700億元，等於是「重建美好未來法案」(Build Back Better)支出的四倍；曼欽口口聲聲說自己代西維州民眾發言，那為何不辦民調？桑德斯說，自己跟曼欽講他願付民調費用，看看西維州民眾做何感受。

民主黨眾議員艾亞安娜‧普瑞斯利(Ayanna Pressley)表示，不容一名變節的參議員阻擋拜登為民施政；桑德斯及普瑞斯利都建議參院不要管曼欽的反對，逕對開支案進行票決；桑德斯說，既然曼欽沒勇氣，為西維州、美國工薪家庭做正確的事，「就讓他當著全世界投下反對票」。

共和黨同聲讚曼欽是救世主

曼欽宣稱不支持開支法案後，共和黨立刻頌聲大作，推崇曼欽為救世主，與共和黨一起阻擋花費龐大的開支案由參院過關；共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)稱曼欽反對開支案，是因為了解成本太大；共和黨眾議員厄普頓(Fred Upton)稱讚曼欽之舉，讓國會真能專注於國家所需，反對亂花錢而讓通膨無法節制，另凸顯兩黨可以合作，在國會共同治理。