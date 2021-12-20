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曼欽拒挺開支案 拜登政策重創 電動車補貼都停擺

編譯陳韻涵╱綜合19日電
曼欽撤銷他對拜登總統「重建美好未來」法案的支持。(Getty Images)
曼欽撤銷他對拜登總統「重建美好未來」法案的支持。(Getty Images)

民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)19日撤銷他對拜登總統「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案的支持，重創拜登的氣候大業，電動車與充電站的補貼也宣告停擺；氣候專家警告，世界各國可能已經沒有時間避免氣候變遷造成的災難性影響。

華盛頓郵報報導，拜登這項氣候與社會開支法案，是美國史上最大規模的潔淨能源投資計畫，通過此案有助拜登在2030年達成美國溫室氣體排放量比2005年減少50％的目標；但若缺乏法案的減排的規模與速度，美國恐無法兌現巴黎協定的承諾，未來可能會面臨更慘林火、致命洪災與乾旱。

拜登政府已採取多項政策限制汙染，收緊汽車與輕卡車的里程標準，抑制冰箱與冷氣中利用與製造溫室氣體氫氟烴的量，但分析師表示行政命令仍不足以達成拜登的氣候目標。

獨立能源研究企業「榮鼎集團」(Rhodium Group)氣候與能源主任拉森(John Larsen)說：「少了重建美好未來法案，2030年目標可行但很難達成。」

重建美好未來法案中的潔淨能源與電動車計畫，與曼欽的家庭煤炭事業利益牴觸；他曾扼殺推動電廠轉換為潔淨能源的1500億元計畫，且反對重建美好未來法案中降低甲烷排放、促進電動車發展，且禁止美國離岸水域的新探鑽案。

曼欽擋下預算案，重創拜登的氣候變遷大業。(美聯社)
曼欽擋下預算案，重創拜登的氣候變遷大業。(美聯社)

即便潔淨能源法案被削減後，法案剩下的氣候條款也讓美國朝擺脫化石燃料的方向前進，包括對風力、太陽能與核能電力製造者與購買者的3200億元稅務補貼，這最終會讓燃煤與天然氣發電變得不符合經濟效益，繼而促使各地興建太陽能陣列與風力渦輪機。

法案其他協助能源轉換的配套措施包括，傳輸電路、購買電動車與擴大潔淨能源基礎建設等。

曼欽在聲明中表示，他關切拜登的雄新計畫太快讓國家經濟擺脫化石燃料，「此速率不為市場與技術所允許」，警告「災難性後果」。 

曼欽擋下拜登總統的預算案，讓氣候變遷相關的項目都難以推動，包括推動電動車的潔能方...
曼欽擋下拜登總統的預算案，讓氣候變遷相關的項目都難以推動，包括推動電動車的潔能方案。圖為在俄州的一家車廠生產電動卡車。(美聯社)

這讓拜登稱之為革命性、新政(New Deal)般的立法受阻，此法案幾乎顧及了國民從生到死的各項事務，從補助兒童照護、控制處方藥價、公共住宅的興建與維護資金等。 

未能通過社會開支預算法案，讓民主黨議員受挫，且預料會影響幾個月後的期中選舉。 

拜登 電動車 民主黨

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