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曼欽反對BBB法案：根本耍花樣 隱藏真實成本

編譯陳韻涵╱綜合19日電
曼欽擋下預算案，指此法案可能造成國債大增，且難以平抑通貨膨脹。(Getty Images)
曼欽擋下預算案，指此法案可能造成國債大增，且難以平抑通貨膨脹。(Getty Images)

民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對拜登總統的「重建美好未來」(Build Back Better Act)，主要是因為該法案可能讓國債大增、通貨膨脹難以抑制。

曼欽多次關切且反對眾院上月通過的社會開支法案，包括帶薪家庭照顧假、對能源製造商課徵的甲烷費，以及擴大聯邦醫療保險(Medicare)涵蓋耳疾，另尋求改變稅務法案。

曼欽也關切此法案可能造成國債大增，且難以平抑通貨膨脹；國會年初迅速通過刺激紓困法案和基礎建設法案後，物價上漲。

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)已要求國會預算處(CBO)分析「重建美好未來」法案對國債造成的影響，假設計畫沒有停止且延續十年，可能會讓國家耗資超過5兆元。

曼欽反對法案的結構，稱民主黨靠一年延續一年的暫時計畫辦法，根本在耍花樣，隱匿法案的真實價格成本。

他重申希望總價維持在1兆7500億元，包括本月到期的擴大兒童稅收抵免臨時措施；他認為，當局做法並未透明的向公眾宣傳聯邦開支的影響。

「有線電視新聞網」(CNN)指出，這成為曼欽決定反對此法案的最大考量之一。

曼欽說：「法案有很多好處，但這是一項非常龐大的立法，若通過則會是一項艱鉅任務。」

葛理漢19日發表聲明，支持曼欽反對此法案的決定。

葛理漢表示，「我非常感謝曼欽參議員決定不支持重建美好未來法案，他理解國會預算處對此法案的分析內容。」

國債 葛理漢 參議員

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