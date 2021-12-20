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曼欽公開表態不支持 拜登2兆元開支案破局

記者顏伶如╱綜合報導
拜登總統上任提出的重大施政「重建美好未來」法案，遭到致命重挫。關鍵一票的西維州聯邦參議員曼欽19日公開表示不支持現行版的法案。(Getty Images)
拜登總統上任提出的重大施政「重建美好未來」法案，遭到致命重挫。關鍵一票的西維州聯邦參議員曼欽19日公開表示不支持現行版的法案。(Getty Images)

民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)19日公開表示，無法支持民主黨提出、目前規模2兆的「重建美好未來」(Build Back Better)社會支出及對抗氣候變遷法案。美聯社報導分析，期中選舉將於明年登場，民主黨眾院目前微弱多數席次，岌岌可危，同屬民主黨的曼欽此時表態，如同對拜登總統國內施政重大法案揮出致命一擊。

曼欽致命重擊 上電視前20分鐘 才通知白宮

美聯社報導，知情人士透露，曼欽19日接受電視訪問之前，曼欽助理在上電視前20分鐘，才臨時提前通知白宮。讓白宮措手不及。

民主黨社會支出法案協商已有五個月半之久，曼欽的反對始終是導致法案無法向前邁進的主要障礙。曼欽19日在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目訪問時表示：「我無法投票支持這項法案。我真的沒辦法。我已經盡了一切所能，還是辦不到。」

拜登才說可協商 曼欽立打臉

拜登總統才於前一日公開表示預支出案難以在原先安排的聖誕節前在國會通過此支出案，但表示仍有協商空間。沒有想到，曼欽竟然馬上公開表態破局。

美聯社報導，曼欽受訪時用字遣詞雖透露仍有可能與拜登及民主黨國會領袖繼續磋商的意味，但曼欽同時明白表示，除非修改成規模較小，否則現行法案，不會得到他支持，將胎死腹中。

社會支出及對抗氣候變遷法案內容包括延長兒童抵稅福利(child tax credit)、推出全國免費學前班、增加托兒補助等。對於降低碳排放量則有5000多億元的稅務減免及預算計畫，專家估計將創下美國史上聯邦政府對抗氣候變遷的最大手筆開銷。

拜登總統上任提出的重大施政「重建美好未來」法案，遭到致命重挫。關鍵一票的西維州聯...
拜登總統上任提出的重大施政「重建美好未來」法案，遭到致命重挫。關鍵一票的西維州聯邦參議員曼欽19日公開表示不支持現行版的法案。(美聯社)

白宮痛斥「背棄承諾」 仍會持續溝通

對曼欽突然出招，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)19日反應強烈，她表示，曼欽的聲明「非常突然，立場出現莫名其妙的轉變」；莎奇也指控，無論是對拜登總統，或是民主黨國會議員，曼欽此舉都是「背棄承諾」。

她說，曼欽出身的西維吉尼亞州是全國最貧窮的幾州之一，曼欽此舉，將要面對西維州選民解釋他的立場，為何許多家庭必須負擔較高的醫療與托兒開銷，「而這些都是原本法案內容設法解決的問題」。

莎奇說，曼欽14日才在白宮當面交給拜登一份書面提議，與民主黨10月間提出的法案架構「規模與項目都差不多」，曼欽當時也對拜登說願意持續協商。但沒有想到他突然反悔。

她說，白宮會持續與曼欽溝通，「看看他是否願意再次改變立場，履行他之前做出的承諾，要說到做到」。

曼欽稱反對開支法案 是考量通膨

每日郵報(Daily Mail)報導，一名白宮資深官員說，曼欽在接受現場播出的福斯節目專訪之前，就拒接白宮多次來電；官員說：「我們原想把他擋下的。」

曼欽受訪時說，反對規模約2兆元、期限10年的法案是基於通貨膨脹、聯邦舉債增加等考量，他還認為目前施政重點，應該是對抗Omicron變種病毒疫情。

白宮 民主黨 拜登

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