我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

曼欽拒支持開支案 國家評論：自由派要國家轉型更難

編譯潘勛╱綜合19日電
曼欽擋下預算案，暫讓自由派路線受挫。(Getty Images)
曼欽擋下預算案，暫讓自由派路線受挫。(Getty Images)

民主黨聯邦參議員曼欽19日宣稱反對拜登總統的「重建美好未來」(Build Back Better)法案，光上福斯新聞網(Fox News)講話還意猶未盡，隨後更發表聲明補充，說明自己反對的理由；保守派媒體指出，自由派想盡辦法，要透過法案讓國家轉型，看來在今年或拜登本任期之內，甚至是接下來九年，都無法辦到。

保守派旗艦刊物「國家評論」(National Review)19日報導，曼欽在福斯電視網露臉後不久，立刻發聲明指民主黨同僚決心激烈重塑美國社會，但行事之道讓國家面對危險時更脆弱，「我不能冒這個險」。

拜登及民主黨若正視法案失敗所處的深淵，或許會決定最終向曼欽屈服，讓曼欽予取予求，例如曼欽就講過，他願支持金額達1兆7500億元的開支案，也願擇定單一施政要項，十年內讓項目取得充足經費，而非發動很多新計畫，而給幾年經費，盼望屆期後再續命；國家評論表示，因此保守派還不能掉以輕心。

但不管怎樣，就算民主黨能由斷瓦殘垣中再提出法案，也不可能再沿著今年更早自由派著眼的路線去走；就算曼欽暖心起來，願通過什麼折衷法案，其廣度也不可能再像自由派目前的提案一樣觸及全民生活各層面。

更重要該了解的是：曼欽拒絕支持開支案，不僅預告民主黨任何想讓國家轉型的立法，今年、拜登所剩任期乃至接下來九年，都不可能過關；原因在共和黨幾乎可以確定明年期中選後，至少奪回眾院多數；鑑諸歷史，執政黨在期中選結果都不好，拜登執政滿意度又低迷。所以，民主黨要想團結起來，再控制華府，再謀立法，最快也要等到2025年。

傳統上，民主黨能透過讓國家轉型的立法，都是挾選舉大勝之威，比方羅斯福的新政、詹森的大社會；民主黨現在要讓拜登連任，而且贏得令人心服口服，才能通過自由派目前想做的這種立法，假如2024年勝選的是共和黨，民主黨就辦不到了；2025年共和黨再勝，民主黨就得等到2033年。

民主黨 拜登 共和黨

上一則

研究：輝瑞與莫德納+補強針 才能抵抗Omicron

下一則

曼欽指開支案加劇通膨 紐時：部分經濟學者質疑

延伸閱讀

曼欽表明「關鍵一票」投不下去 拜登1.75兆元法案破局

曼欽表明「關鍵一票」投不下去 拜登1.75兆元法案破局
曼欽+升息+Omicron 美股本周有聖誕行情嗎？

曼欽+升息+Omicron 美股本周有聖誕行情嗎？
11月逮非法移民 同比暴增140%

11月逮非法移民 同比暴增140%
恢復移民法官行政關閉權力 意指有權停止申請者被驅逐

恢復移民法官行政關閉權力 意指有權停止申請者被驅逐

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
康乃爾大學校長波拉克14日透過聲明證實，檢測團隊在大量染疫的學生樣本中，發現具有高度傳染性的Omicron變種病毒。(記者張宗智／攝影)

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

2021-12-14 21:33
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

拜登21日宣布抗疫新措施 全美Omicron確診一夜翻倍

2021-12-19 09:15
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包