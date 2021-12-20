曼欽拒支持開支案 國家評論：自由派要國家轉型更難

曼欽擋下預算案，暫讓自由派路線受挫。(Getty Images)

民主黨 聯邦參議員曼欽19日宣稱反對拜登 總統的「重建美好未來」(Build Back Better)法案，光上福斯新聞網(Fox News)講話還意猶未盡，隨後更發表聲明補充，說明自己反對的理由；保守派媒體指出，自由派想盡辦法，要透過法案讓國家轉型，看來在今年或拜登本任期之內，甚至是接下來九年，都無法辦到。

保守派旗艦刊物「國家評論」(National Review)19日報導，曼欽在福斯電視網露臉後不久，立刻發聲明指民主黨同僚決心激烈重塑美國社會，但行事之道讓國家面對危險時更脆弱，「我不能冒這個險」。

拜登及民主黨若正視法案失敗所處的深淵，或許會決定最終向曼欽屈服，讓曼欽予取予求，例如曼欽就講過，他願支持金額達1兆7500億元的開支案，也願擇定單一施政要項，十年內讓項目取得充足經費，而非發動很多新計畫，而給幾年經費，盼望屆期後再續命；國家評論表示，因此保守派還不能掉以輕心。

但不管怎樣，就算民主黨能由斷瓦殘垣中再提出法案，也不可能再沿著今年更早自由派著眼的路線去走；就算曼欽暖心起來，願通過什麼折衷法案，其廣度也不可能再像自由派目前的提案一樣觸及全民生活各層面。

更重要該了解的是：曼欽拒絕支持開支案，不僅預告民主黨任何想讓國家轉型的立法，今年、拜登所剩任期乃至接下來九年，都不可能過關；原因在共和黨 幾乎可以確定明年期中選後，至少奪回眾院多數；鑑諸歷史，執政黨在期中選結果都不好，拜登執政滿意度又低迷。所以，民主黨要想團結起來，再控制華府，再謀立法，最快也要等到2025年。

傳統上，民主黨能透過讓國家轉型的立法，都是挾選舉大勝之威，比方羅斯福的新政、詹森的大社會；民主黨現在要讓拜登連任，而且贏得令人心服口服，才能通過自由派目前想做的這種立法，假如2024年勝選的是共和黨，民主黨就辦不到了；2025年共和黨再勝，民主黨就得等到2033年。