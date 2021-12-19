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可能還有司法挑戰 百人私企「疫苗令」延1個月實施

編譯洪毅／綜合18日電
由於不斷遭到司法挑戰，拜登政府18日宣布推遲實施企業員工的新冠疫苗強制接種令。圖為紐約部分居民反對強制企業接種疫苗。（Getty Images）
由於不斷遭到司法挑戰，拜登政府18日宣布推遲實施企業員工的新冠疫苗強制接種令。圖為紐約部分居民反對強制企業接種疫苗。（Getty Images）

拜登總統的強制企業接種新冠疫苗令面對多宗司法挑戰，17日終於在聯邦第六巡迴上訴法院告捷，放行百人以上私人企業員工接種令；勞工部職業安全與健康管理局(OSHA)則在隔日援引司法挑戰的可能性，推遲實施私企員工接種令的期限一個月。

拜登政府的疫苗接種令要求員工達100人或以上的企業，須在本月6日前掌握員工接種狀況，要求未接種員工上工時戴口罩，且這些員工須在明年1月4日前完成接種，否則必須定期接受檢測，全美適用人數超過8000萬。

不過負責制定詳細計畫的OSHA於18日宣布，只要企業「合理、誠實」地履行疫苗接種令，則OSHA在明年1月10日前不會就接種令祭出任何處罰措施，2月9日前不會要求未接種員工必須定期接受檢測。

OSHA表示，新的決定是基於「司法挑戰可能讓接種令無法施行」的不確定性，故行使行政上的自由裁量權而做。

拜登的接種令面臨全美十餘宗法律訴訟，聯邦第五巡迴上訴法院11月上旬曾以「異常廣泛」、「嚴重越權」為由暫時凍結私企接種令；聖路易聯邦地區法院同月底亦以「挑戰聯邦體系傳統觀念」為由，暫時凍結醫療機構人員的接種令。

捍衛自由聯盟(Alliance Defending Freedom)律師班格特(Ryan Bangert)就主張，一舉強制超過8000萬人接種疫苗，會對他們造成「深刻的負面影響」；事實上，拜登也曾說他對推行接種令「頗為抗拒」，但因接種率難以提振而不得不為。

不過在本月17日，聯邦第六巡迴上訴法院裁定，OSHA藉由「緊急臨時標準」強制私人企業員工接種疫苗，是遏制奪走超過80萬人命的病毒傳播的「重要舉措」，並未逾越該機構的法定權限，與第五巡迴上訴法院的裁定背道而馳。

雖然部分州議會立法，禁止企業強制員工接種疫苗，但若聯邦政府掃除司法挑戰障礙，其接種令就將優先適用。

勞工部對聯邦第六巡迴上訴法院的裁定表示滿意，指為工作場所建立衛生安全標準「至關重要」；不過另一方面，從聯邦第五、第六巡迴上訴法院的看法南轅北轍來看，接種令的方方面面非常可能得纏訟到最高法院才能真正塵埃落定。

由於不斷遭到司法挑戰，拜登政府18日宣布推遲實施企業員工的新冠疫苗強制接種令。圖...
由於不斷遭到司法挑戰，拜登政府18日宣布推遲實施企業員工的新冠疫苗強制接種令。圖為紐約一間咖啡廳貼著員工已接種疫苗的證明。（Getty Images）

疫苗 拜登 勞工部

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