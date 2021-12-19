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Omicron感染擴大考驗全美檢測能力 拜登承諾臨挑戰

編譯陳韻涵／綜合18日電
新冠變種病毒確診病例大增，帶動全美對新冠病毒檢測的需求，Omicron變種病毒更考驗全美檢測能力。圖為休士頓的一家檢測中心。（Getty Images）
新冠變種病毒確診病例大增，帶動全美對新冠病毒檢測的需求，Omicron變種病毒更考驗全美檢測能力。圖為休士頓的一家檢測中心。（Getty Images）

新冠變種病毒確診病例大增，帶動全美對病毒檢測的需求；拜登總統就任之初保證檢測平價且容易取得，如今在Omicron變種毒株感染擴大下，不僅考驗美國的檢測能力，也讓拜登的承諾面臨更大挑戰。

紐約時報報導，新冠肺炎疫情爆發兩年以來，美國的病毒檢測能力不足，重創拜登政府的防疫努力；專家表示，美國的新冠病毒檢測從疫情之初就搞砸了，供給不足成為困擾前總統川普與拜登兩任政府的問題。

拜登矢言讓病毒檢測變得便宜且容易取得，他上任後稍有改善，實驗室進行更多檢測，十多種居家檢測工具可供使用；同時聯邦食品暨藥物管理局(FDA)加速審核批准程序，居家檢測試劑供應自8月起穩定增加，至明年3月可望倍增。

但美國的病毒檢測能量仍遠低於歐洲國家，歐洲有至少36種居家檢測試劑，每次檢測約一到兩元，反觀美國一盒兩入的居家檢測試劑要25元；拜登打算讓保險公司負擔檢測費用的計畫，最快要下月中旬才會實施。

邁阿密的檢測得來速車道大排長龍，羅德島首府普羅維登斯(Providence)CVS藥局無法預約檢測，只有居家檢測試劑可用。

紐約市布魯克林(布碌崙)公園坡(Park Slope)的診所16日檢測要等兩小時，但紐約州17日新增確診2萬1027例，為疫情以來最高單日新增病例。

全美各地經銷商，無論是網購通路或實體店，檢測試劑都供不應求；沃爾瑪(Walmart)17日開賣亞培藥廠(Abbott)開發的快篩試劑，但華府、馬里蘭、維吉尼亞多數分店同日售罄；休士頓當地的華格林(Walgreen)藥局藥劑師表示，居家試劑每周三到貨，但當天就會賣光，甚至出現單一顧客掃貨的情況。

歐美的新冠病毒篩檢能力差異在於健康照護體制，拜登政府數月前決定不比照疫苗補助病毒檢測；部分西方國家早已決定補助部分或全部篩檢費用，並由政府以較低的價格向大藥廠買貨。

拜登政府直到9、10月才決定撥款30億元購買檢測試劑；斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)分子醫學教授托波爾(Eric Topol)指出，「疫情開始第一天，(檢測)就已糟糕，現在還是一樣，我們必須像英國、以色列一樣，提供充足的免費快篩」。

檢測 拜登 疫情

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