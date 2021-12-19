CDC：美國新冠死亡病例 男性占54.4%

雖然男性人口不及全美總人口的一半，但因染疫而病故的男性比例卻高達總數的54%。圖為洛杉磯市民眾走過一個紀念死病歿的新冠患者的公園。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)近日公布的新冠疫情 數據指出，雖然男性只占全國人口49.3%，感染新冠肺炎 的比例也只有47.7%，但男性因染疫病故的比例卻高達54.4%；專家指出，男性死亡率較女性高的原因可能是男性普遍較不健康的生活方式，以及相比於女性更諱疾忌醫。

哥倫比亞大學梅爾曼醫學院(Mailman School of Public Health)傳染病學教授潔西卡‧賈斯曼(Jessica Justman)推測，男性吸菸與飲酒的比例顯著高於女性，導致男性感染新冠肺炎後，身體能做出的免疫反應普遍弱於女性，且女性健康出問題時，求醫的人數也高於男性，因此女性因新冠肺炎死亡的比例才會低於男性。

此外，疫苗 接種的性別差異也是造成男女死亡率懸殊的原因之一；據CDC統計資料，女性的疫苗接種率約62.9%，卻只有約58.7%的男性接種，差距雖不大，不過還原成實際人口數後，男女接種人數差距仍極可觀；同樣的現象不只在美國，英國類似統計數據也指出男性死亡人數比女性高24%。

另一方面，北京大學公共衛生學院流行病學教授劉民(Min Liu)日前在美國醫學會(AMA)刊物「JAMA網絡開放」(JAMA Network Open)上發布研究報告，指出有40.5%的新冠患者無症狀；若依照患者特性分類，高於平均值的無症狀群體包括孕婦的54%、航空及郵輪旅客的53%，與療養院居民或工作人員的48%。

劉民說：「高比例的無症狀感染現象凸顯了社區傳播的風險，又由於航空及郵輪旅客所占無症狀感染比率最高，因此特別對於沒有本土案例的國家而言，機場及港口的檢疫，對於防範社區感染至關重要。」

劉民的研究還與過去研究呼應，指出39歲以下的年輕人是無症狀比率最高的族群；她說：「這表示年輕人是社區疫情的潛在傳播者，希望相關研究證據可以成為決策者制定政策的參考依據，防範疫情進一步擴大。」