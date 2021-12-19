Delta、Omicron變種一波波 快榨乾全美醫療資源

在Delta變種病毒和Omicron變種病毒的夾擊下，全美醫院醫護工作已達飽和。圖為休士頓市一家醫院醫生安慰病人。 (Getty Images)

全美各地醫院的醫護人員面對Delta變種病毒造成染疫住院人數激增早已疲累不堪，如今又碰上傳播快速的Omicron 變種病毒，恐掀起另一波疫情 ，多地醫療資源趨近飽和。

俄亥俄州 日前動員疫情爆發以來最大規模的國民兵，超過1000人被派往艾克隆(Akron)、坎頓(Canton)和克里夫蘭地區的醫院；州長狄懷恩(Mike DeWine)表示，截至17日，俄州有4723人染疫住院，這與去年同期的數字相當，部分醫護人員在輪值期間只有極短暫的休息。

內布拉斯加州的專家示警，當地醫院很快便會需要醫療配給；堪薩斯州與密蘇里州的醫院延後手術，拒絕轉診病患，亟欲招募旅遊護士(traveling nurses)，因應節後可能暴增的病患。

底特律亨利福特((Henry Ford)醫院急診醫師賈桂林‧普弗勞姆-卡爾森(Jacqueline Pflaum-Carlson)說：「醫學系的課程無法讓學生準備好面對這種程度的死亡人潮，病患源源不絕。」

政府數據顯示，全美的七天平均染疫住院人數已達6萬人，雖然遠比去年冬季疫情高峰低，卻比上月初高出50%。

染疫住院情況在寒冷地區更明顯，人們轉往室內群聚，導致確診激增。

紐約州17日通報超過2萬1000人染疫，這是病毒篩檢普及以來的新高數字；為遏止病毒擴散，紐約市曼哈頓的無線電城劇場火箭女郎(Rockettes)全面停演，百老匯(Broadway)部分表演取消。

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)說：「我們現在面臨Delta疫情激增，且可能看到另一波Omicron疫情。」

堪薩斯市醫院「AdventHealth Shawnee Mission」，首席醫療官員麗莎‧海斯(Lisa Hays)說，急診部門連日來需要支援，「病床不是問題，照顧病人的護士不足，病患暴增讓醫療資源短缺、醫護筋疲力盡」。

專家表示，目前的染疫者多為未接種疫苗的對象，CDC數據顯示，全美約61%國民完全接種。

堪薩斯市的堪薩斯大學首席醫療官史蒂斯(Steve Stites)形容，「未接種者的疫情」讓醫護人員忙得不可開交。

史蒂斯感嘆：「醫護人員疲累不堪且缺人，恐怕得向旅行醫護人員求助， Omicron已登堂入室，宛如對社區的龍捲風警告。」