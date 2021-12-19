Omicron來勢洶洶 各國紛取消節慶活動

由於疫情升溫，NHL宣布延後所有冰球比賽。（美聯社）

聖誕假期及新年將近，但由於多地新冠疫情 升溫，Omicron變種病毒又來勢洶洶，從美國、中國到歐洲各國，當局紛紛取消或限縮各種節慶活動。

在美國，部分原訂本周起舉行的大型活動取消，從NFL的美式足球、NHL的冰球到NCAA的大學籃球，都有賽事延期或取消；NFL傳出有球員確診，NHL則示警疫情升溫。

娛樂方面，洛杉磯埃默森劇院(Ahmanson Theatre)的「聖誕頌歌」(A Christmas Carol)劇目取消；紐約百老匯也有部分音樂劇及火箭女郎(Rockettes)表演取消。

蜜桃貓朵佳(Doja Cat)因為新冠確診取消巡迴演唱；周六夜現場(Saturday Night Live)也宣布取消現場觀眾，並縮編節目演員及團隊人力，以符合防疫指引。

雖然Omicron病毒受到矚目，但Delta病毒的威脅仍遠未結束，紐約市及華府分別在17日、15日公布疫情爆發以來最高的單日確診數。

在中國，其嚴格的「清零」政策隨著北京冬奧 接近而變本加厲，民眾被迫度過第三個極難回老家團聚的農曆新年；北京市政府已在17日宣布，市民春節期間「非必要不應出城」。

中國將各地疫情嚴重程度分為低、中、高三個風險等級，只要一地過去兩周內有確診就算中度風險、超過10例為高度風險；現在除低風險地區外，民眾的行旅受到嚴格限制，地風險地區則「不建議假期出行」，且出城後也須接受檢測。

在歐洲，丹麥、法國、愛爾蘭、義大利 、荷蘭等國政府均祭出限制節慶活動的政策；丹麥要求所有劇院、電影院在聖誕節前關閉，限制商店停留人數；法國則宣布停止所有慶祝新年的大型戶外活動。

愛爾蘭從19日起限制室內活動人數，並對餐廳及酒吧實施宵禁；義大利包括羅馬、威尼斯在內的城市均取消跨年活動，包括那不勒斯在內的坎帕尼亞大區(Campania)還加碼宣布，本月23日至明年1月1日間，公眾場所禁止舉辦節慶活動。

荷蘭的嚴格防疫措施則停止所有體育活動、停課至明年1月9日，且直到明年1月14日前，室內集會都不得超過兩人，只有聖誕夜及跨年夜兩天可增加至四人。