Omicron確診 全美一夜翻倍 紐約單日近3萬例 拜登21日宣布抗疫新措施

全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

全美過去24小時感染新冠Omicron 變種毒株的病例翻倍，已有44個州出現感染病例；拜登總統預計21日宣布全國抗疫新措施，公衛專家已建議總統公開承認，民眾必須學會與新冠病毒共存過日子。

每日郵報18日報導，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)發推文指出，拜登預定發布的「冬季計畫」(Winter Plan)會談到疫苗 補強針、封鎖疫區及強制戴口罩等事宜；政府將採取新舉措，協助待援社區，但也會發布嚴峻警告，讓還是選擇不接種疫苗的國人得知這個冬天會是怎樣光景。

圖為邁阿密國際機場為旅客作快篩檢測後，打印出顯示結果為「陽性」的報告。(美聯社)

Omicron席捲 全美44州現蹤

目前50州除奧克拉荷馬、蒙大拿、南北卡羅來納、印第安納及佛蒙特等六州，都已證實Omicron變種致病案例，但幾乎可以確定這種傳染力極強的毒株最後會席捲各州。

莎奇指出，政府對染疫件數增多，已做好準備，總統會細述如何因應這種挑戰，提醒民眾可以由接種疫苗、補強針，而得以不因染疫而致重症。

截至18日晨，Omicron變種毒株現蹤於44個州，由基因排序確診Omicron案例過去24小時內增加近一倍，為830例，較17日統計大增97%。

事實上真正的Omicron變種所致病例遠高得多，原因在全部病例由基因定序確定是哪一變種，總數只做到1%到2%。

圖為紐約市醫護人員在街邊的檢測車裡為民眾檢測新冠病毒。(Getty Images)

紐約州最慘 單日病例又破紀錄

世界衛生組織(WHO)也警告，Omicron變種毒株傳染很快，每1.5到3天之間染疫病患數目就會翻倍。

紐約州18日創下單日確診染疫2萬9908例的新紀錄，打破17日才創下的2萬1027例；聯邦疾病防治中心(CDC)估計，紐約出現的確診新例中，Omicron致病至少占13%。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，冬季疫情 已經開始，敦促全體州民都去接種疫苗及補強針；紐約州住院病例雖仍比疫情最高峰低，但過去兩周已攀升25%，讓醫療系統開始吃緊。

美國疫苗接種率最高的東北部目前對抗疫情最為吃力，原因在天氣轉冷、疫苗抗體減弱及出現Omicron變種。

雖然新冠疫情肆虐，但一些民眾不顧疫情，毅然踏上與親人聖誕團聚的旅程。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)18日報導，公衛官員16日已會見拜登討論Omicron變種導致的疫情加劇，有些人建議總統釋出的訊息，由「自病毒掙脫」改為公開討論民眾該如何與新冠疫情共同生活；但會議對拜登21日演講影響多大，目前猶未可知。

公衛官員另建議白宮把訊息焦點改換到全國如何與新冠重症對抗，而非每天感染的病例數；專家指出，全國已到談論疫情嚴重程度的地步，應該往這個方向做，試著傳達給民眾。