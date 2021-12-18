李靚蕾撕碎優質偶像王力宏：操弄媒體、大眾 導致社會價值觀偏差

王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。圖／聯合報資料照片

偶像男星王力宏 15日才認了與妻子李靚蕾 已結束8年婚姻，掀起華人 演藝圈大震撼，未料李靚蕾17日就在Instagram寫下毀滅性長文，揭發王力宏混亂的男女關係，不但召妓、帶其他女生過夜，而且「每個城市都有個砲友」；王力宏也對她承認一切都是他的問題，因為他「沒有辦法控制自己」。

李靚蕾的長文理，除了控訴與王力宏結婚多年以來的痛苦，即使婚後承諾她會是「唯一」，卻還是收到王力宏許多「砲友」裸照，其中包含一位人妻。

召妓、約砲 「沒辦法控制自己」

「你的十字架我不會再幫你揹了。」李靚蕾表示，「你和她有沒有不尋常的關係，你們兩個心理有數。演藝圈的男女關係和你的三觀，也是顛覆了我的見識，對象、前對象和他們的好友，大家…一律都是『好朋友』。」

李靚蕾自陳16歲就認識年長10歲的王力宏，過去20年來的一切，「都是有跡可循，只是我視而不見。」當時王力宏有女友，卻仍企圖與李靚蕾交往。

王力宏多年來一直被視為優質偶像，圖為2012年他在英國參加奧運會火炬傳遞。(Getty Images)

「因為你是優質偶像，我沒有任何戒心，我們自然的在一起，發生了關係。隔天早上你卻說你不想談感情。」李靚蕾說，她從來沒有遇過這種事情，認為王力宏「形象這麼優質，應該是受過什麼傷害才會這樣。」

此外，李靚蕾提及王力宏婚前曾被拍到召妓，帶女生回家過夜，王力宏坦承都是他的問題，因為他「沒有辦法控制自己。」後來李靚蕾還發現，王力宏會記錄整理各種召妓對象及「砲友」特徵，更發現內容寫的女性，竟然還有幾位神似兩人周遭的工作人員，暗示王疑似偷吃身邊人，讓她直呼「我情何以堪」。

李靚蕾長文揭發混亂的男女關係，恐對王力宏造成毀滅性打擊。 (Getty Images)

「我還是願意選擇原諒你，陪伴你，只是換一種方式，不奢望改變你了。」李靚蕾對於王力宏一連串出軌行徑，仍選擇原諒，「我退出了你的生活，就帶著孩子們在家等著你，等你想回來的時候回來跟我們相聚，也不跟你吵架了，但是你還是要自私的離開。」

王力宏作為歌手、演員，擁有大量粉絲，圖為他2015年參加金曲獎頒獎典禮。(Getty Images)

李靚蕾說，王力宏公開離婚的原因理由，竟是「遇到喜歡的女生，不想對方受委屈被人家說是小三。」但她不希望因為這種理由離婚，王力宏「就變本加厲想盡各種方式言語霸凌我，甚至羞辱我，在親友面前捏造事實詆毀我。」

李靚蕾說，她決定站出來，是不想要再有女性經歷一樣的事情，也覺得這個世界，需要更多省思，「一直以來有權有勢的人操弄媒體，媒體操弄大眾，導致社會價值觀的偏差，與論思維被控制。」

希望禁止營銷 「讓事實被看見」

她說，希望未來有權有勢的人，能被禁止透過營銷來控制與論導向，和維護自己的人設，「讓公眾人物能夠以真實的面貌，呈現在大眾面前，也讓事實能夠被看見。」

李靚蕾說，走到這一步她也很心痛，如果王力宏的演藝事業因此受影響，也是他「自己做出的種種選擇造成的，不是我。」

至本報截稿為止，王力宏尚未對李靚蕾的長文，有任何回應。相關新聞見A3