「已給你一切想要的」李靚蕾揭悲慘內幕：遭長期冷暴力

李靚蕾(左)、王力宏（右）過去展示給人的一直是十分恩愛的一對。（本報系檔案照）

偶像男星王力宏 15日宣布離婚後，一直未發聲的妻子李靚蕾 17日在Instagram貼出長文，控訴長期遭受王力宏和家人的懷疑、羞辱和冷暴力，8年的婚姻生活除了婆媳問題外，王力宏只把她當成「棋子」，利用了她的同情心和愛，只把她當擋箭牌，「我已經給你一切你想要的…結果卻換來是你的缺席。」

李靚蕾並表示，王力宏宣布離婚後說會全面操控輿論和營銷，也說會保護她，結果只保護了他自己，令她心寒。

王力宏和李靚蕾離婚，風波不斷。（取材自微博）

一胎接一胎不停催生

李靚蕾在長文寫道，和王力宏結婚以後，「以為我們一輩子就會是一家人」，因為大他10歲的王力宏希望有很多孩子，也喜歡孩子的她也配合「一胎接一胎不停的催生。」

被當棋子 豪宅、名車都沒份

但她表示，如果當初知道她生完三個孩子後，王力宏就會因為想過「單身」生活而離開，她得自己帶大三個孩子，「我是不會答應的。」

「嫁給你這麼多年，被你和家人不斷地懷疑、羞辱和冷暴力。」李靚蕾文中提到有人控制了王力宏的錢財，他因相要順從，「憂鬱到幾天躺在地上不能動…到了37歲仍無法自己做任何決定。」為了要保護婚前的財產，她「一開始就被逼著簽署不對等的婚前協議」，「房子在你名下，車子在你媽的名下，財產轉移的很乾淨，深怕我佔到你任何的便宜。」

李靚蕾說，王力宏向她訴苦求救，她也伸出援手，「我單純以為我在拯救我愛的人於水火，但後來回過頭才發現原來，我只是你手中的一枚棋子，你利用了我的同情心和對你的愛，讓我當了你的擋箭牌，你躲在我後面利用我來一點一點幫助你奪回你想要的權利，過程中你是白臉我是黑臉。」

兩人婚姻終於走到盡頭，李靚蕾表示，王力宏要她相信他，由他來發言，「你會保護我們，你和你的團隊全面準備好營銷／控評／操作媒體與論。」

王力宏15日宣布離婚後，16日在廣州出席汽車代言記者會時，被指黑眼圈和眼袋浮現，略顯憔悴。（取材自微博）

「你只保護自己 拿我當擋箭牌」

「結果是什麼？你，只有保護了你自己。」李靚蕾說，王力宏拿她當擋箭牌，「用攻擊我的方式保護了你自己，做錯事的人是你，但我和你媽卻乘載了所有的與論和負面新聞，你卻獨善其身。」

「原來你口中的我們，只有我，沒有我們。」李靚蕾寫道：「你說你的名聲很珍貴，你有沒有想過，一個女人的名聲也很珍貴。」

李靚蕾說，王力宏「用一樣的套路，躲在親友後面，透過他們各種霸凌 我，」只因為如果問題不放在李靚蕾身上，王力宏「不負責的離開」後，無法保持「優質的形象」。

「我已經給你一切你想要的，即使你再怎麼不負責任再怎麼荒唐，我也連身邊的親友都沒有多說過什麼。」李靚蕾表示，她只希望自己的隱忍退讓和原諒，能換來家庭和諧，孩子們可以在和諧快樂的家庭成長，「結果卻換來是你的缺席。」

她表示，王力宏在孩子的生日與重要節日缺席，「每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了。」